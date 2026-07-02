Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 2/7 tăng mạnh

Giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng mạnh chỉ sau khoảng một giờ giao dịch sáng 2/7. Nhiều doanh nghiệp đồng loạt nâng giá từ 2 - 2,4 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước, xóa sạch mức giảm đầu phiên và đưa giá vàng miếng trở lại ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 10h, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với cuối phiên trước, SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 145,3 – 148,3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng, trong đó PNJ tăng 2,4 triệu đồng/lượng, còn DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 144,2 – 148,2 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

10h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,3 148,3 145,4 148,4 PNJ 145,4 148,4 145,4 148,4 DoJi 145,4 148,4 145,4 148,4 Bảo Tín Mạnh Hải 144,2 148,2 145,4 148,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã có phiên phục hồi trong ngày 1/7. Chốt phiên, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.031 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 trong phiên trước.

Sang phiên sáng 2/7 (giờ Việt Nam), thị trường tiếp tục tăng. Đến giữa phiên sáng, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.057 USD/ounce, tăng 0,7%,

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập, cho biết: "Giá vàng đang có một nhịp phục hồi khá tốt . Báo cáo việc làm ADP thấp hơn dự báo đã tạo tiền đề, trong khi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh rằng lạm phát đang hạ nhiệt đã kéo lợi suất trái phiếu đi xuống và giúp thị trường vàng vốn trầm lắng bật tăng mạnh ."

Theo ông Wong, vàng có thể đã hình thành vùng đáy ngắn hạn, trừ khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào ngày hôm sau vượt xa kỳ vọng.

Động lực chính hỗ trợ giá vàng đến từ báo cáo việc làm quốc gia của ADP. Số liệu cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 118.000 việc làm của các nhà﻿ kinh tế do Reuters khảo sát và cũng thấp hơn mức 122.000 việc làm của tháng 5.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và các rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây, đồng thời tái khẳng định Fed vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2%.

Dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, mặt bằng lãi suất cao vẫn là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Ở diễn biến địa chính trị, một quan chức Iran cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha nhằm thống nhất cơ chế lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz và hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Nếu tiến trình này đạt kết quả tích cực, áp lực từ thị trường năng lượng có thể hạ nhiệt, qua đó tác động đến kỳ vọng lạm phát và diễn biến của giá vàng trong thời gian tới.