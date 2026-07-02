Gần 300 sai sót được phát hiện qua kiểm toán liên quan đến xác định giá đất

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng dự và phát biểu khai mạc.

Cùng tham dự Tọa đàm có hơn 200 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, địa phương; Ngân hàng BIDV, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty thẩm định giá, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh, đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, không gian phát triển và là một trong những tài sản công có giá trị lớn nhất. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, ổn định xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong tổng thể đó, định giá đất, thẩm định giá đất và tài sản gắn liền với đất là khâu then chốt. Kết quả định giá là căn cứ để Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định nghĩa vụ tài chính, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý tài sản công, xác định giá trị doanh nghiệp và triển khai nhiều dự án đầu tư phát triển.

Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: MINH THÚY

Giá đất được xác định minh bạch, khách quan, sát thực tiễn thị trường, nguồn lực đất đai sẽ được khơi thông, phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả. Ngược lại, sai lệch trong định giá có thể dẫn đến thất thoát, thất thu ngân sách nhà nước, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, làm chậm tiến độ dự án và tạo rủi ro pháp lý cho cả cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn và chủ thể sử dụng đất - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng nhận định.

Thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai, giá đất và thẩm định giá đã có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt là Luật Đất đai năm 2024, Luật Giá năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy định mới, trong đó có Nghị quyết số 254/2025/QH15, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 250/2025/NĐ-CP, đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác định giá đất, thẩm định giá đất và tài sản trên đất theo hướng công khai, minh bạch, tiệm cận nguyên tắc thị trường, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy nhiều vấn đề mới, khó và phức tạp đang đặt ra. Đó không chỉ là những khó khăn về kỹ thuật tính toán, mà còn là yêu cầu thống nhất cách hiểu pháp luật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực chuyên môn và phân định rõ trách nhiệm giữa các chủ thể trong quá trình xác định giá đất.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh: MINH THÚY

Đối với KTNN, đất đai, tài nguyên, tài sản công và các dự án có sử dụng đất luôn là lĩnh vực trọng yếu, tiềm ẩn nhiều rủi ro, được Quốc hội, Chính phủ, cử tri và xã hội đặc biệt quan tâm. KTNN được giao và đã triển khai nhiều nhiệm vụ kiểm toán theo các nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quản lý dự án có sử dụng đất, dự án BT và các dự án có nghĩa vụ tài chính lớn về đất đai.

Theo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần đây, KTNN đã thực hiện 10 cuộc kiểm toán liên quan đến xác định giá đất tại 6 tỉnh, thành phố; ghi nhận 296 sai sót, phát hiện thuộc 12 loại sai sót; liên quan 19 đơn vị phát sinh sai sót và 23 đơn vị được kiến nghị. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan trong trong việc triển khai thực hiện, có những nguyên nhân khách quan trong việc hiểu và áp dụng các văn bản cơ chế chính sách.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng cho biết, việc KTNN tổ chức Tọa đàm "Thẩm định giá gắn với quản lý, sử dụng đất đai - thực trạng và giải pháp" không chỉ là hoạt động trao đổi chuyên môn, mà còn tạo lập một diễn đàn thực chất để nhận diện đúng vấn đề, đối thoại đúng trọng tâm và hướng tới những giải pháp có khả năng vận dụng trong thực tiễn.

Qua tổng hợp, đã có gần 100 câu hỏi, vướng mắc được gửi về, tập trung vào 7 nhóm vấn đề trọng yếu như: dữ liệu thị trường và lựa chọn tài sản so sánh; áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư, phương pháp thu nhập trong điều kiện thiếu dữ liệu; xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể; xác định chi phí phát triển, chi phí hạ tầng, suất vốn đầu tư; xác định giá đất đối với dự án hỗn hợp, dự án điều chỉnh quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai; tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và đơn vị tư vấn; định giá tài sản trên đất trong các trường hợp đặc thù như tài sản đã qua sử dụng, bị hư hỏng, bị cháy, thiếu hồ sơ hoàn công hoặc không còn hiện trạng.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước kỳ vọng, thông qua những trao đổi tại Tọa đàm, các cơ quan hoạch định chính sách được lắng nghe trực tiếp từ địa phương để tiếp tục hoàn thiện cơ chế; các địa phương, cơ quan thực hiện hiểu rõ hơn tinh thần, nội dung và yêu cầu của các quy định để áp dụng thống nhất, đúng pháp luật.

Cơ quan KTNN cũng sẽ hiểu rõ hơn cả chính sách và thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán một cách khách quan, minh bạch, đúng quy định và có giá trị xây dựng cao hơn.

Tại Tọa đàm, các diễn giả đã thảo luận, thông tin làm rõ về thực tiễn tổ chức thẩm định giá đất và tài sản trên đất; khó khăn, vướng mắc nhìn từ góc độ cơ quan quản lý; cơ sở dữ liệu thị trường và quy hoạch trong công tác định giá bất động sản; tồn tại, hạn chế trong việc xác định giá đất trong thực tiễn kiểm toán và một số giải pháp…/.