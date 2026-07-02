Chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới Việt Nam - Singapore từ hôm nay 02/7

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong kết nối hạ tầng thanh toán bán lẻ giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và hợp tác kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn cho du khách Singapore và đáp ứng nhu cầu của các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đã và đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025. Bên cạnh thương mại và đầu tư, du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, kéo theo nhu cầu về các phương thức thanh toán số hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong nhiều năm. Trong đó, Singapore được ghi nhận là một trong những thị trường khách du lịch nổi bật của Việt Nam với mức tăng trưởng tích cực. Khảo sát của Tập đoàn Sân bay Changi cho thấy, cứ năm người Singapore thì có ba người từng đến Việt Nam và 95% số người được khảo sát bày tỏ mong muốn quay lại. Đây là nhóm khách du lịch có mức chi tiêu trung bình cao và có xu hướng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện của người dân và du khách mà còn hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Thanh toán QR xuyên biên giới nhanh chóng, thuận tiện, an toàn

Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore được triển khai trên cơ sở kết nối hạ tầng thanh toán giữa NAPAS và Liquid Group. Theo đó, du khách Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia tại Singapore để quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

Cơ chế xử lý giao dịch theo thời gian thực và quy đổi trực tiếp giữa Đô la Singapore (SGD) và Đồng Việt Nam (VND) giúp du khách thanh toán nhanh chóng và thuận tiện tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm mua sắm trên toàn quốc mà không cần sử dụng tiền mặt hay quy đổi ngoại tệ. Trải nghiệm thanh toán liền mạch, tương tự như tại quốc gia mình sẽ góp phần nâng cao sự thuận tiện và mức độ hài lòng của du khách Singapore khi đến Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu triển khai, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore. Trong thời gian tới, khi Liquid Group mở rộng hệ sinh thái đối tác, quy mô người dùng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, góp phần thúc đẩy hơn nữa thanh toán QR xuyên biên giới giữa hai quốc gia.

Với những lợi ích thiết thực mang lại cho người tiêu dùng, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore sẽ là động lực thúc đẩy du lịch và thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời, đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và du lịch, phương thức thanh toán đơn giản, tích hợp dễ dàng với chi phí hợp lý này giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng quốc tế có mức chi tiêu cao, đồng thời tối ưu hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập số ngày càng sâu rộng.

Hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới kết nối với nhiều quốc gia

Với việc triển khai thành công kết nối với Singapore, NAPAS đã mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới tới quốc gia thứ 6 và là thị trường thứ 4 trong khu vực ASEAN.

Trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS không ngừng đầu tư phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, đáp ứng các chuẩn quốc tế về kỹ thuật và nghiệp vụ, tạo nền tảng kết nối với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và các đối tác quốc tế để triển khai các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới một cách có hiệu quả.

Về phía đối tác, Liquid Group, công ty công nghệ tài chính (fintech) có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán số xuyên biên giới và là một trong những đơn vị tham gia chủ chốt trong sáng kiến SGQR+ của Singapore. Với mạng lưới RoamQR, Liquid Group kết nối các ứng dụng thanh toán, tổ chức thanh toán và các mạng lưới thanh toán QR quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thông qua RoamQR™, người dùng các ứng dụng thanh toán tại Singapore có thể thanh toán tại các điểm chấp nhận VietQRGlobal ở Việt Nam bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, mang đến trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới liền mạch, an toàn và thuận tiện

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: “Việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình mở rộng mạng lưới kết nối thanh toán của NAPAS với các quốc gia trong khu vực. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia và chuẩn thanh toán VietQR, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước mở rộng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân và du khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kinh tế số theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.”

Ông Jeremy Tan, Tổng Giám đốc Liquid Group : “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng NAPAS và VietinBank để hiện thực hóa kết nối thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore. Thông qua RoamQR™, chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới đơn giản, kết nối liên thông và đáng tin cậy, giúp du khách có thể thanh toán ở nước ngoài bằng chính các ứng dụng quen thuộc, đồng thời hỗ trợ các đơn vị kinh doanh phục vụ khách quốc tế mà không làm gia tăng sự phức tạp. Việc ra mắt dịch vụ hôm nay là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối thanh toán số giữa Singapore và Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để mở rộng hệ sinh thái thanh toán hai chiều an toàn kết nối rộng khắp trong khu vực ASEAN.”

Đại diện VietinBank, Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó TGĐ VietinBank cho biết: “Là ngân hàng quyết toán trong thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam - Singapore, VietinBank định hướng không ngừng mở rộng hệ sinh thái tài chính số toàn diện cho khách hàng. Chúng tôi chú trọng đầu tư, tối ưu hạ tầng công nghệ để cung cấp trải nghiệm thanh toán liền mạch, theo thời gian thực với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. VietinBank sẽ cùng đối tác mở rộng mạnh mẽ mạng lưới chấp nhận thanh toán, đưa VietQRGlobal đến gần hơn với du khách Singapore, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kết nối kinh tế số giữa Việt Nam - Singapore.”

Trong lộ trình hợp tác, NAPAS và các đối tác dự kiến sẽ triển khai chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore trong năm 2026, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán hai chiều, phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Việc triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Singapore khẳng định nỗ lực hợp tác giữa các bên trong thúc đẩy kết nối hạ tầng thanh toán số, góp phần hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch và tiến trình hội nhập kinh tế số của hai quốc gia trong khu vực ASEAN.