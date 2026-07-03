Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 3/7 tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh trong sáng nay khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng khoảng 3 - 3,2 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên giao dịch, đưa giá vàng miếng vượt trở lại mốc 151 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 9h45, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá vàng miếng lên 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, đồng loạt tăng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 147,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

9h45 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,3 151,3 148,4 151,4 PNJ 148,4 151,4 148,4 151,4 DoJi 148,4 151,4 148,4 151,4 Bảo Tín Mạnh Hải 147,4 151,4 148,4 151,4

Trên thị trường quốc tế , giá vàng ghi nhận giữa phiên sáng dao động quanh 4.180 USD/ounce, tăng 1,3% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 2,2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng nay đi ngang sau cú phục hồi mạnh của phiên trước. Các doanh nghiệp lớn giữ nguyên bảng giá niêm yết, đưa giá vàng miếng phổ biến duy trì ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giới đầu tư chờ thêm diễn biế﻿n từ thị trường vàng thế giới và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Ghi nhận đầu phiên giao dịch, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 145,3 – 148,3 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 144,2 – 148,2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,3 148,3 145,4 148,4 PNJ 145,4 148,4 145,4 148,4 DOJI 145,4 148,4 145,4 148,4 Bảo Tín Mạnh Hải 144,2 148,2 145,4 148,4

Trên thị trường quốc tế , giá vàng ghi nhận đầu phiên sáng dao động quanh 4.128 USD/ounce, tăng nhẹ 0,15% so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 2,2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nối tiếp đà phục hồi sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, qua đó làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Đồng USD cũng chịu áp lực giảm, với chỉ số Dollar Index (DXY) mất khoảng 0,5% trong phiên. Đồng bạc xanh suy yếu giúp vàng – được định giá bằng USD – trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ lực cầu.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: "Số liệu việc làm thấp hơn dự kiến báo hiệu khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay sẽ thấp hơn. Như chúng ta đã biết, vàng có xu hướng hoạt động tốt hơn trong môi trường lãi suất thấp."

Ông nói thêm: "Do đó, chúng ta đã chứng kiến một đợt tăng giá đáng kể trên thị trường vàng nhờ vào điều đó."

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 việc làm của các nhà kinh tế. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%.

Trước đó một ngày, báo cáo việc làm khu vực tư nhân (ADP) cũng cho thấy số việc làm mới thấp hơn kỳ vọng, củng cố quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu chững lại.

Sau các dữ liệu này, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất đã giảm đáng kể. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ còn dự báo khoảng 51% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 66% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Trước đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và các rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây, đồng thời tái khẳng định Fed vẫn cam kết đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Ở một diễn biến khác, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã quay trở lại mua ròng vàng trong tháng 5. Theo dữ liệu mới nhất, lượng vàng dự trữ chính thức trên toàn cầu đã tăng thêm 41 tấn trong tháng, tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường kim loại quý.

Trong khi đó, về vấn đề địa chính trị, Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp mới nhất vào ngày thứ Tư mà chưa đạt được bước tiến đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Điều này cho thấy các yếu tố rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và có thể tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường vàng trong thời gian tới.