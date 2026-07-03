“Chạm ánh cực quang” của VIB Privilege Banking gọi tên 3 chủ nhân đầu tiên

Chương trình còn kéo dài đến 31/07/2026 với 6 chuyến săn cực quang đang chờ chủ nhân.

Không chỉ mở ra cơ hội chạm tới một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ nhất thế giới, chương trình còn là dấu ấn trong hành trình kiến tạo những trải nghiệm linh hoạt, cá nhân hóa và độc bản mà VIB dành cho cộng đồng khách hàng ưu tiên.

“Chạm ánh cực quang”: Khi đặc quyền được định nghĩa bằng trải nghiệm

Cực quang (Aurora) là một trong những hiện tượng thiên nhiên đặc biệt nhất thế giới. Nhưng điều khiến Aurora trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của những dải ánh sáng chuyển động trên bầu trời đêm, mà còn ở sự linh hoạt, không lặp lại và hiếm có. Không ai có thể chắc chắn mình sẽ nhìn thấy cực quang vào thời điểm nào. Nó chỉ xuất hiện khi mọi điều kiện phù hợp cùng hội tụ.

Chính vì vậy mà hành trình săn cực quang luôn nằm trong danh sách những trải nghiệm đáng mong chờ của nhiều người thành công – những người hiểu rằng giá trị của cuộc sống không chỉ nằm ở những gì mình sở hữu, mà còn ở những trải nghiệm, những khoảnh khắc đáng nhớ mình có thể tạo ra.

Khi nhận được thông báo là một trong ba khách hàng VIB Privilege đầu tiên trúng chuyến săn cực quang dành cho 2 người trị giá đến 400 triệu, ông Nguyễn Hoàng Anh hào hứng cho biết:

"Tôi từng có cơ hội đi nhiều nơi, nhưng cực quang vẫn là một trải nghiệm rất đặc biệt. Điều tôi mong chờ nhất là được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy cùng người thân. Có những trải nghiệm không dễ để sắp xếp hay lặp lại nhiều lần trong đời", ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - một trong ba khách hàng VIB Privilege đầu tiên trúng chuyến săn cực quang dành cho hai người

Ông Trịnh Minh Đức cũng nhìn hành trình này như một cơ hội để tạo thêm những ký ức đáng nhớ. "Công việc ngày càng bận rộn khiến thời gian dành cho gia đình trở nên quý giá hơn. Tôi dự định sẽ đồng hành cùng vợ trong chuyến đi này và biến đó thành một kỷ niệm đáng nhớ của cả hai", ông cho biết.

Ông Đức cũng ấn tượng bởi chính ý nghĩa phía sau biểu tượng Aurora, "Cực quang là một hiện tượng đẹp và hiếm gặp. Với tôi, nó gợi nhắc đến những cơ hội trong cuộc sống - không phải lúc nào cũng xuất hiện theo kế hoạch, nhưng nếu biết quan sát và nắm bắt đúng lúc, chúng sẽ trở thành những trải nghiệm rất đáng giá", ông Đức chia sẻ.

Dù mỗi người có một câu chuyện, kỳ vọng riêng, nhưng điểm chung của cả ba khách hàng là họ đều xem hành trình này như một trải nghiệm độc đáo, khác biệt hơn là một phần thưởng đơn thuần.

Từ biểu tượng Aurora đến những trải nghiệm dành riêng cho khách hàng ưu tiên

Trong nhiều năm qua, khái niệm "đặc quyền" dành cho khách hàng ưu tiên đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, đặc quyền thường được gắn với các ưu đãi vật chất, thì ngày nay, nhóm khách hàng sở hữu nền tảng tài sản vững chắc lại quan tâm nhiều hơn đến những trải nghiệm mang tính cá nhân, có chiều sâu và khó lặp lại. Đó cũng là tinh thần mà VIB Privilege Banking lựa chọn khi xây dựng chương trình "Chạm ánh cực quang". Từ hiện tượng thiên nhiên nổi tiếng của vùng cực Bắc – Aurora đã được VIB chọn làm biểu tượng cho phân khúc ưu tiên VIB Privilege Banking bởi đặc tính luôn chuyển động, không ngừng thay đổi và không bao giờ lặp lại – tự như chính hành trình của mỗi khách hàng VIB Privilege Banking.

Aurora phản chiếu ba giá trị cốt lõi mà VIB Privilege Banking theo đuổi: Dynamic, Unique và Exclusive. Trong đó, Dynamic thể hiện ở khả năng giúp khách hàng duy trì sự chủ động trước mọi cơ hội thông qua hệ vận hành tài chính ba lớp gồm dòng tiền, tích lũy và đầu tư. Unique là cách VIB nhìn nhận mỗi khách hàng như một hành trình riêng biệt. Còn Exclusive không đơn thuần là những đặc quyền cao cấp, mà là khả năng tiếp cận những trải nghiệm được thiết kế dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Chính vì vậy, "Chạm ánh cực quang" không chỉ là một chương trình khuyến mại. Đó là cách một biểu tượng được hiện thực hóa thành trải nghiệm thực tế để khách hàng có thể thực sự sở hữu và cảm nhận.

Sau đợt quay số đầu tiên ngày 10.6.2026, ông Nguyễn Hoàng Anh, ông Trịnh Minh Đức, và ông Thiều Văn Chung đã trở thành ba chủ nhân đầu tiên của hành trình săn cực quang tại Bắc Âu. Sáu chuyến đi còn lại sẽ tiếp tục được trao trong hai đợt quay số tiếp theo trước khi chương trình chính thức khép lại vào ngày 31.07.2026.

VIB Privilege Banking - Hệ giải pháp được thiết kế để đồng hành cùng từng khách hàng ưu tiên

Bên cạnh hành trình săn cực quang, trải nghiệm cá nhân hóa cũng chính là điều khiến nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn đồng hành cùng VIB Privilege Banking.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết điều ông đánh giá cao các giải pháp tài chính VIB và đặc biệt là cách ngân hàng chăm sóc, xây dựng trải nghiệm xoay quanh từng khách hàng.

"Tôi có cảm giác mình được thấu hiểu nhiều hơn. Từ tư vấn tài chính đến các trải nghiệm đi kèm đều gần sát với nhu cầu thực tế và từng giai đoạn phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp cá nhân của tôi."

Tinh thần đó được VIB Privilege Banking triển khai thông qua nền tảng Ownrora trên MyVIB, nơi khách hàng có thể theo dõi tài sản, quản lý dòng tiền và nhận các gợi ý phù hợp với nhu cầu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trải nghiệm số này được kết nối cùng đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên, giúp mỗi khách hàng luôn có một người đồng hành trong các quyết định tài chính quan trọng.

Sự cá nhân hóa cũng được thể hiện qua bộ tặng phẩm khăn lụa thủy ấn Aurora – món quà dành cho những khách hàng đầu tiên của VIB Privilege Banking.

"Tôi thích ý tưởng mỗi chiếc khăn là một phiên bản duy nhất. Nó giống như việc mỗi người đều có một hành trình riêng và không có một công thức thành công nào giống hoàn toàn người khác", ông Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ.

Đó cũng là cách VIB Privilege Banking định nghĩa về cộng đồng khách hàng ưu tiên của mình. Không chỉ là những người sở hữu tài sản, mà là những cá nhân luôn chủ động và linh hoạt kiến tạo cuộc sống theo cách riêng, biết mình muốn gì và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội ý nghĩa khi chúng xuất hiện.

Sau đợt quay số đầu tiên, sáu hành trình săn cực quang vẫn đang chờ những chủ nhân tiếp theo đến hết ngày 31.7.2026. Và cũng giống như những dải ánh sáng kỳ ảo trên bầu trời phương Bắc, những trải nghiệm đáng nhớ nhất thường không đến với tất cả mọi người, mà xuất hiện vào đúng thời điểm dành cho những người đã sẵn sàng đón nhận.

Tìm hiểu thêm về VIB Privilege Banking để khám phá hệ sinh giải pháp tài chính linh hoạt, cá nhân hóa, thiết kế riêng cho những khách hàng luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội và làm chủ thời cuộc.

Các khách hàng VIB Privilege Banking đầu tiên được trao bộ tặng phẩm khăn lụa tơ tằm thủy ấn chế tác 100% thủ công, mỗi chiếc là một khoảnh khắc không lặp lại, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo, theo đúng triết lý: mỗi khách hàng là một hành trình riêng, một phiên bản duy nhất. Với những khách hàng đầu tiên ở hạng Premier, VIB trao tặng phiên bản thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn, được thiết kế như một tuyên ngôn về đẳng cấp và sự khác biệt. Trải nghiệm độc bản và hiếm có còn tiếp nối qua chương trình "Chạm ánh Cực quang". Khách hàng ưu tiên VIB có cơ hội sở hữu 1 trong 9 chuyến du lịch săn cực quang tại Bắc Âu, trị giá 400 triệu đồng/chuyến.



