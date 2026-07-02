VPBank đứng đầu nhóm ngân hàng tư nhân Việt Nam trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000

Kết quả phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động, đồng thời đưa VPBank lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam trên bảng xếp hạng này.

Theo bảng xếp hạng Forbes Global 2000 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) tiếp tục được vinh danh trong danh sách 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng uy tín này.

VPBank được xếp ở vị trí 1.373 trong năm 2026, tăng 257 bậc so với năm 2025 (vị trí 1.630) và ghi nhận bước cải thiện đáng kể so với vị trí 1.998 khi lần đầu tiên góp mặt vào năm 2024. Đặc biệt, năm nay, VPBank là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam có vị trí cao nhất trong danh sách Forbes Global 2000.

Ra đời từ năm 2003, Forbes Global 2000 là một trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín, toàn diện và có sức ảnh hưởng nhất. Khác với các bảng xếp hạng theo từng quốc gia hay khu vực, Forbes Global 2000 đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp niêm yết toàn cầu dựa trên 4 tiêu chí: Doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa thị trường. Dữ liệu sử dụng cho bảng xếp hạng năm 2026 được tổng hợp từ kết quả tài chính của 12 tháng gần nhất, tính đến ngày 15/05/2026.

Việc xuất hiện trong cùng bảng xếp hạng với những tên tuổi có lịch sử hàng trăm năm ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đến từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ (JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo), Trung Quốc (ICBC, China Construction Bank), châu Âu (HSBC, Santander, BNP Paribas) hay Nhật Bản (SMBC, Mitsubishi UFJ Financial Group) cho thấy vị thế của VPBank đang ngày càng được khẳng định trường quốc tế.

Trước đó, VPBank cũng ghi nhận năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500, cải thiện 10 bậc trên danh sách này, vươn lên vị trí thứ 77 vào năm 2026.

"Việc VPBank liên tục cải thiện thứ hạng trên các bảng xếp hạng uy tín của khu vực và thế giới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của ngân hàng trong việc theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, không ngừng nâng cao năng lực tài chính, quản trị và con người. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tạo ra những giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng" đại diện ngân hàng chia sẻ.

Tiềm lực vững chắc, sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Sự cải thiện đáng kể về thứ hạng trong Forbes Global 2000 vào thời điểm VPBank tổng kết chiến lược phát triển giai đoạn 2022–2026 và chuẩn bị giai đoạn tăng trưởng mới (2026–2030).

Giai đoạn 2022–2026 đánh dấu bước phát triển mang tính bứt phá của VPBank, với những chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, năng lực tài chính và mô hình hoạt động. Việc chuyển nhượng 15% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã tạo nền tảng vốn vững chắc, giúp ngân hàng vươn lên nhóm dẫn đầu ngành, đồng thời tạo động lực để mở rộng hệ sinh thái tài chính đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng.

Trên nền tảng đó, VPBank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái mở rộng khác biệt, với sự góp mặt của các thành viên mới như VPBankS, GPBank và mới đây là CAEX, cùng các đơn vị thành viên khác như FE CREDIT hay OPES.

Bước sang giai đoạn 5 năm tiếp theo (2026-2030), VPBank đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên nền tảng phát triển bền vững. Trọng tâm của chiến lược là kết hợp hài hòa giữa "tăng trưởng nhanh" và "nâng cao chất lượng", vừa mở rộng quy mô kinh doanh, vừa củng cố năng lực quản trị rủi ro, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao sức cạnh tranh dài hạn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VPBank sẽ tiếp tục triển khai mô hình quản trị và thực thi chiến lược ở cấp Tập đoàn, khai thác tối đa sức mạnh cộng hưởng hệ sinh thái giữa ngân hàng và các đơn vị thành viên, đồng thời mở rộng các mô hình hợp tác. Trên nền tảng đó, VPBank hướng tới trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong mọi khoảnh khắc tài chính, thông qua hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, trải nghiệm ngày càng đơn giản, thuận tiện và được cá nhân hóa nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Về VPBank:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 1.373 trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của tạp chí Forbes và thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune.

VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.