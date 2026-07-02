Thêm Singapore, Việt Nam hiện đã mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia

Sáng ngày 2/7/2026 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố kết nối thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Singapore

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Hưng, chủ tịch Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), cho biết Lễ ký kết hôm nay là bước tiến mới trong hành trình mở rộng kết nối thanh toán số giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, góp phần hiện thực hóa chủ trương thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, phát triển hệ sinh thái kinh tế số và tăng cường hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Cũng theo chủ tịch Napas, Việt Nam và Singapore là Đối tác Chiến lược Toàn diện, và sự kiện hôm nay chính là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đó. Bằng việc liên thông hạ tầng thanh toán số, hai bên đang trực tiếp hiện thực hóa trụ cột hợp tác về Kinh tế số và Đổi mới sáng tạo – lĩnh vực hợp tác đang phát triển ngày càng bền chặt trên nhiều phương diện, đặc biệt là thương mại, đầu tư và du lịch.

Thông qua kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam – Singapore, giờ đây du khách Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc của mình để thanh toán tại các điểm chấp nhận VIETQRGlobal tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách Singapore mà còn mở ra cơ hội cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và du lịch.

Đối với NAPAS, việc hợp tác với Liquid Group và VietinBank triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới góp phần mở rộng khả năng kết nối hạ tầng thanh toán của Việt Nam với khu vực. Đây là nền tảng quan trọng giúp người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có cơ hội tiếp cận dịch vụ thanh toán quốc tế an toàn, thân thuộc với chi phí hợp lý.

Với việc triển khai thành công kết nối với Singapore, NAPAS đã mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia và là thị trường thứ 4 trong khu vực ASEAN. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thanh toán, ngân hàng; dưới sự chỉ đạo và định hướng của Ngân hàng trung ương và Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore.

Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và đối tác quốc tế mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới, góp phần nâng cao năng lực của hạ tầng thanh toán quốc gia, hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch và thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế số của Việt Nam.

"Chúng tôi tin rằng mỗi kết nối thanh toán được thiết lập sẽ không chỉ tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính mà còn giúp kết nối con người, doanh nghiệp và nền kinh tế của các quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số trong khu vực" – ông Hưng nói.