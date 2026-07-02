Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình: VietinBank xác định phát triển thanh toán số xuyên biên giới là một trong những mũi nhọn chiến lược quan trọng trong giai đoạn hiện nay

Sáng ngày 2/7 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR giữa Việt Nam – Singapore

Thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Trần Minh Bình, chủ tịch Ngân hàng chia sẻ, trải qua hành trình 38 năm thành lập và phát triển, VietinBank tự hào luôn giữ vững vị thế là một trong những ngân hàng thương mại trụ cột, tiên phong của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam. Bằng năng lực tài chính vững mạnh, mạng lưới rộng khắp và đặc biệt là hệ thống nền tảng công nghệ hiện đại hàng đầu, VietinBank hiện đang là đối tác chiến lược, là ngân hàng quyết toán tin cậy của hàng trăm nghìn doanh nghiệp và hàng chục triệu khách hàng cá nhân.

Trong bối cảnh xu hướng về Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, thanh toán số đã trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế. Khi thương mại, đầu tư, du lịch và các hoạt động giữa các quốc gia ngày càng phát triển, nhu cầu về phương thức thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, thuận tiện, an toàn cũng ngày càng trở nên cấp thiết, đó chính là tiền đề cho sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt từ các phương thức truyền thống sang các giải pháp số hóa an toàn, bảo mật và xử lý tức thời theo thời gian thực (real-time).

Trong xu thế đó, việc ứng dụng mã QR trong thanh toán xuyên biên giới giữa các quốc gia đã trở thành một đòn bẩy chiến lược, giúp tối giản hóa trải nghiệm của người dùng, phá bỏ rào cản địa lý, từ đó thúc đẩy giao thương, du lịch và thắt chặt mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia.

Tại Việt Nam, dưới sự định hướng và chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo tiền đề vững chắc cho các TCTD xây dựng hệ sinh thái tài chính số, trong đó đặc biệt hạ tầng VietQR Global đang từng bước khẳng định vai trò nền tảng, là mắt xích quan trọng trong mạng lưới thanh toán liên quốc gia.

Với vai trò là NHTM chủ lực trong nền kinh tế, VietinBank xác định phát triển thanh toán số xuyên biên giới là một trong những mũi nhọn chiến lược quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đến thời điểm hiện tại, VietinBank tự hào là ngân hàng quyết toán cho các kết nối thanh toán QR Global với Lào, Thái Lan, và hôm nay là Singapore – là cầu nối huyết mạch kết nối dòng chảy tài chính số trong khu vực.

Sự kiện ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore ngày hôm nay là kết quả của một quá trình nỗ lực, hợp tác chặt chẽ và đầy trách nhiệm giữa VietinBank, NAPAS, Tập đoàn Liquid dưới sự đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ sát sao từ phía Các cơ quan quản lý.

Việc kích hoạt thành công dịch vụ này không chỉ dừng lại ở cột mốc kỹ thuật, mà là một bước tiến lớn trong việc tích hợp hạ tầng thanh toán giữa hai nền kinh tế năng động bậc nhất khu vực ASEAN. Kể từ ngày hôm nay, du khách Singapore khi đến Việt Nam có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của cá nhân để quét mã thanh toán trực tiếp tại hàng triệu điểm chấp nhận QR của VietinBank.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, chủ tịch VietinBank cho biết, nhà băng đã đầu tư đồng bộ và kỹ lưỡng về cả nguồn lực công nghệ, hạ tầng hệ thống, năng lực vận hành cho đến các giải pháp an ninh bảo mật cấp độ cao nhất. VietinBank cam kết vận hành dịch vụ ổn định, thông suốt và an toàn tuyệt đối. Đồng thời, sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế trọng điểm khác nhằm kiến tạo một hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới thông minh và toàn diện.



