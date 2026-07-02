SCEX hoàn thiện hạ tầng công nghệ từ ngày 16/06, sẵn sàng cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Báo cáo của Chainalysis được chia sẻ tại chương trình “Phổ cập Tài sản số 2026” cho thấy Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao nhất thế giới. Quy mô dòng tiền liên quan đến tài sản mã hóa giai đoạn 2024-2025 được ước tính vượt 220 tỷ USD với khoảng 17 triệu người quan tâm và sở hữu tài sản số - con số thậm chí cao hơn số lượng tài khoản chứng khoán hiện nay.

Theo nhiều chuyên gia công nghệ tài chính, niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn đầu của thị trường sẽ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng hạ tầng công nghệ của các sàn giao dịch. Đó không chỉ là khả năng xử lý giao dịch nhanh mà còn là năng lực lưu ký tài sản, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư, bảo vệ dữ liệu, quản trị rủi ro và duy trì hoạt động liên tục.

Đón đầu xu hướng này, Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX) được phát triển cùng hệ sinh thái của các định chế tài chính uy tín, có nền tảng mạnh và đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán tại Việt Nam. SCEX hướng tới trở thành một trong những sàn giao dịch tài sản mã hoá thí điểm được cấp phép tại Việt Nam, đồng thời công bố đã hoàn thiện hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin, với trọng tâm xuyên suốt là bảo mật, an toàn và tuân thủ.

Hạ tầng công nghệ đạt chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4

Toàn bộ hệ thống CNTT của SCEX được xây dựng dựa trên năm nguyên tắc: An toàn (Secure) - Đáng tin cậy (Reliable) - Sẵn sàng mở rộng (Scalable) - Tuân thủ (Compliant) - Khả năng duy trì hoạt động và phục hồi nhanh (Resilient). An toàn và bảo mật luôn là kim chỉ nam ngay từ giai đoạn thiết kế nền tảng hệ thống.

Từ ngày 16/6/2026, SCEX đã hoàn thiện hạ tầng công nghệ theo định hướng tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4 theo quy định của Nghị quyết 05, cùng hệ thống core giao dịch và quản trị rủi ro đạt tiêu chuẩn vận hành theo thông lệ quốc tế, sẵn sàng cho lộ trình tham gia thị trường tài sản mã hoá chính thức tại Việt Nam. Hệ thống được thiết kế với kiến trúc dự phòng, khả năng mở rộng linh hoạt và các phương án đảm bảo hoạt động liên tục, hướng tới phục vụ khách hàng ổn định 24/7.

Trước khi đưa vào vận hành, toàn bộ hệ thống đã trải qua nhiều vòng kiểm thử chuyên sâu về chức năng, hiệu năng, khả năng chịu tải, an toàn thông tin và khả năng phục hồi trong mọi kịch bản thực tế và được thực hiện định kỳ để liên tục nâng cấp, đảm bảo luôn đáp ứng tiêu chuẩn quản trị cao nhất trên thị trường.

Lưu ký tài sản: Bảo vệ tài sản khách hàng bằng kiến trúc nhiều lớp

Một trong những điểm nhấn của SCEX là mô hình lưu ký tài sản số được thiết kế theo nguyên tắc nhiều lớp kiểm soát.

Theo đó, phần lớn tài sản số của khách hàng được lưu trữ ngoại tuyến (Cold Wallet), tách biệt khỏi môi trường Internet nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài. Chỉ một tỷ lệ nhỏ tài sản được duy trì trực tuyến để đáp ứng nhu cầu giao dịch và rút tài sản hằng ngày.

Bên cạnh đó, SCEX cho biết hệ thống áp dụng các công nghệ bảo mật được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính số như Hardware Security Module (HSM) và Multi-Signature (Multisig) để bảo vệ khóa mật mã và tăng cường kiểm soát đối với các nghiệp vụ liên quan đến tài sản lưu ký. Cơ chế phê duyệt nhiều lớp giúp hạn chế nguy cơ truy cập trái phép cũng như giảm rủi ro từ một điểm truy cập đơn lẻ.

SCEX đã hoàn thiện hạ tầng công nghệ, sẵn sàng cho việc vận hành chính thức

Ứng dụng giao dịch: Hiện đại, tiện lợi nhưng không đánh đổi bảo mật

Về phía người dùng, tài khoản được bảo vệ bằng cơ chế xác thực nhiều lớp (đa yếu tố), SOTP và sinh trắc học, tuân thủ theo best practice của các sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Mọi giao dịch quan trọng đều yêu cầu xác thực SOTP trước khi thực hiện, đảm bảo chỉ chính chủ tài khoản mới có thể thao tác. Hệ thống cũng chủ động cảnh báo khi phát hiện đăng nhập từ thiết bị hoặc môi trường bất thường, đồng thời cho phép khách hàng tự theo dõi lịch sử hoạt động tài khoản để chủ động phòng ngừa rủi ro.

Nền tảng giao dịch của SCEX được thiết kế xử lý lệnh theo nguyên tắc ưu tiên giá và thời gian, đảm bảo mọi nhà đầu tư được đối xử công bằng, không phân biệt quy mô giao dịch. Hệ thống xử lý giao dịch được tách biệt độc lập với hệ thống lưu ký tài sản, hạn chế rủi ro liên đới giữa các thành phần trọng yếu, và có cơ chế giám sát chống thao túng giá, wash trading. SCEX cũng xây dựng quy trình niêm yết chuyên nghiệp: đánh giá và thẩm định toàn diện các tài sản mã hóa trước khi niêm yết.

Đồng thời, SCEX triển khai các cơ chế giám sát giao dịch nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, góp phần ngăn ngừa hành vi thao túng giá hay tạo cung cầu giả - bảo vệ tính minh bạch chung của thị trường.

An toàn thông tin tích hợp từ thiết kế, tuân thủ là nền tảng niềm tin

SCEX lựa chọn tiếp cận Security by Design - an toàn thông tin được tích hợp ngay từ khâu thiết kế, phát triển đến vận hành, thay vì bổ sung sau khi hệ thống hoàn thiện. Đội ngũ vận hành giám sát hệ thống liên tục 24/7, duy trì quy trình phản ứng nhanh với sự cố để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới khách hàng.

Về pháp lý, các quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC)/ Phòng chống rửa tiền (AML) được triển khai theo quy định hiện hành, hệ thống có khả năng lưu vết và truy xuất thông tin phục vụ công tác đối soát, phối hợp với cơ quan chức năng khi cần. Đến nay, SCEX đã hoàn thiện hồ sơ thẩm định hệ thống công nghệ thông tin, sẵn sàng trình cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định.

Đại diện SCEX, Bà Nguyễn Minh Hương, Tổng giám đốc chia sẻ: "Trong lĩnh vực tài sản số, niềm tin không đến từ những lời cam kết, mà đến từ chất lượng của hạ tầng công nghệ và cách hệ thống được vận hành mỗi ngày. Khách hàng quan tâm nhất là tài sản được bảo vệ an toàn, giao dịch diễn ra minh bạch và hệ thống luôn sẵn sàng khi cần. Chúng tôi hướng tới xây dựng một hạ tầng giao dịch tài sản số an toàn, minh bạch và bền vững, tạo được niềm tin tuyệt đối của nhà đầu tư và góp phần vào sự phát triển lâu dài của thị trường tài sản số Việt Nam."

Với nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản ngay từ gốc, SCEX khẳng định vị thế là một trong những sàn giao dịch tiên phong sẵn sàng về hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin, đón đầu giai đoạn triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam.