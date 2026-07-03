Lãnh đạo NHNN: Trong mọi bối cảnh, ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát lạm phát

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

Tại Họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hang 6 tháng đầu năm 2026, NHNN cho biết, với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025; tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Về điều hành lãi suất , 6 tháng đầu năm 2026, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN có công văn chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay. Ngày 9/4/2026, NHNN tổ chức làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại. Sau cuộc họp này, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân.

Về điều hành tỷ giá, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế và thách thức, khó khăn trong nước. Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết thêm, đến nay tỷ giá chỉ tăng khoảng 0,07% so với cuối năm 2025. Theo ông Phạm Chí Quang, đây là kết quả rất đáng khích lệ nếu so với một số đồng tiền một số nước trong khu vực đều có mức biến động rất lớn từ 2-7%. “Khi tỷ giá ổn định sẽ giúp tăng niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường nội địa, đặc biệt là đầu tư nước ngoài”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Quang khẳng định, trong mọi bối cảnh, ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây là mục tiêu xuyên suốt trong điều hành của NHNN và sẽ không thay đổi trước những biến động của kinh tế thế giới. “Với sự linh hoạt giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, chúng tôi tin tưởng là từ nay đến cuối năm sẽ có thể thực hiện kiểm soát được lạm phát và tạo thêm dư địa để cho tăng trưởng kinh tế”, ông Quang nhấn mạnh.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng

Về điều hành tín dụng , Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các TCTD.

Ngày 31/12/2025, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao TTTD năm 2026 để các TCTD chủ động triển khai thực hiện.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại Họp báo

Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ tốc độ TTTD đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các TCTD.

Theo Phó Thống đốc, nhằm góp phần hỗ trợ chính sách phát triển nhà ở xã hôi,̣ đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân và đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp phục vụ sản xuất, thu hút FDI theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 29/5/2026, NHNN đã thông báo tới các TCTD về việc không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất khi kiểm soát TTTD bất động sản.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ triển khai các dự án có quy mô đầu tư lớn, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, NHNN đã có văn bản thông báo tới các NHTM về việc các NHTM được loại trừ dư nợ tín dụng/cho vay mới phát sinh đối với các khách hàng nhằm triển khai các dự án nêu trên khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng hàng năm.