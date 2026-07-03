Ông Trần Tấn Lộc tiếp tục làm Quyền Tổng Giám đốc Eximbank

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố Nghị quyết số 182/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/6/2026, theo đó Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng đã thông qua việc tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc tiếp tục giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Eximbank.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026 và kéo dài cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Chân dung ông Trần Tấn Lộc

Ông Trần Tấn Lộc sinh năm 1969, có học vị Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông gắn bó với Eximbank từ năm 1994 đến nay, tức hơn ba thập kỷ, và là một trong những lãnh đạo có thâm niên lâu nhất tại ngân hàng này.

Trong sự nghiệp tại Eximbank, ông từng trải qua nhiều vị trí khác nhau như phó phòng kế toán giao dịch, trưởng phòng phụ trách thẻ tín dụng, trợ lý Tổng Giám đốc kiêm phó ban dự án phát triển, và thư ký HĐQT kiêm phó chánh Văn phòng HĐQT. Năm 2007, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực, chính thức bước vào Ban điều hành ngân hàng.

Kể từ đó, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị điều hành cấp cao: Quyền Tổng Giám đốc giai đoạn 2015-2016, Phó Tổng Giám đốc giai đoạn 2016-2021, và Tổng Giám đốc giai đoạn 2021-2023. Tháng 10/2023, ông chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Hoàng Hải sau khi được bầu vào HĐQT từ tháng 9/2023, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ đầu năm 2024. Đến tháng 7/2025, khi ông Nguyễn Hoàng Hải từ nhiệm, ông Trần Tấn Lộc trở lại điều hành Eximbank với cương vị Quyền Tổng Giám đốc và duy trì vị trí này liên tục cho đến nay.

Bối cảnh kiện toàn nhân sự tại Eximbank

Việc tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc diễn ra trong bối cảnh Eximbank đang triển khai một đợt thay đổi nhân sự quy mô lớn ở cả HĐQT lẫn Ban điều hành, ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến tổ chức trong tháng 7/2026.

Trong tháng 6/2026, ngân hàng đã miễn nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc, gồm các ông Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Nguyễn Hướng Minh và Phạm Quang Dũng; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức Giám đốc Khối Hành chính kiêm Phó Tổng Giám đốc. Ở cấp HĐQT, ngân hàng cũng ghi nhận đơn từ nhiệm của các thành viên Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền. Theo tài liệu đại hội, Eximbank dự kiến điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 8 xuống còn 7, trong đó có 6 thành viên độc lập, đồng thời sẽ bầu bổ sung và thay thế 6 thành viên HĐQT nhằm phù hợp với nhu cầu quản trị và cơ cấu tổ chức trong giai đoạn mới.