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Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch hơn 100 tỷ đồng, người đàn ông bị công an mời lên làm việc

| | Tài chính - ngân hàng

Một người đàn ông tại TP Cần Thơ bị công an mời lên làm việc sau khi tài khoản ngân hàng đứng tên mình phát sinh lượng giao dịch hơn 100 tỷ đồng trong năm 2025.

Công an mời làm việc người đàn ông cho thuê tài khoản ngân hàng - Ảnh: CACC

Chiều 1/7, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị đã mời ông N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) đến làm việc để xác minh các giao dịch có dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân này.

Tại buổi làm việc, ông N.C.B. khai nhận do cần tiền chi tiêu và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã nghe theo sự lôi kéo của một đối tượng, đến ngân hàng mở tài khoản thanh toán rồi bán lại với giá 1 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, sau khi tài khoản được mở và chuyển giao cho đối tượng trên sử dụng, chỉ trong năm 2025 đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Hiện Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Đồng thời hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm tù tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu. Người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án hình sự, thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Công an Cần Thơ khuyến cáo người dân: tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ nhằm hưởng phí dưới bất kỳ hình thức nào.

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Tin Vũ

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