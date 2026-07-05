Giá vàng bật tăng mạnh, một ngân hàng quay xe hạ dự báo, chuyện gì đang xảy ra?

Giá vàng tăng mạnh trong tuần qua. Ảnh minh họa

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch kịch tính khi đảo chiều tăng mạnh sau bốn tuần giảm liên tiếp. Đáng chú ý, sau khi lập đỉnh tuần 4.176 USD/ounce ở phiên 3/7, giá vàng thế giới giao ngay khép tuần quanh mức 4.174 - 4.175 USD/ounce trong ngày 4/7, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ. Theo đó, biên độ dao động cả tuần lên tới 233,01 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng hế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh là do dữ liệu báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, qua đó làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn.

Hơn nữa, đồng USD tiếp tục suy yếu sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,5%. Đây chính là những yếu tố hỗ trợ giúp giá vàng giữ vững đà tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường giảm do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Mặt khác, căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt khi hoạt động vận tải dần trở lại bình thường. Điều này kéo giá dầu Brent và WTI về gần mức trước xung đột, qua đó góp phần làm giảm áp lực lạm phát từ giá năng lượng, củng cố kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một ngân hàng quyết định hạ dự báo giá vàng ngay trước thềm kim loại quý bật tăng mạnh trở lại. Cụ thể, theo GoldSilver, Ngân hàng OCBC đã điều chỉnh dự báo giá vàng cuối năm từ 5.100 USD xuống còn 4.360 USD/ounce.

Đây cũng là lần điều chỉnh đáng chú ý. Bởi nếu so với đầu năm, ngân hàng này từng đặt mục tiêu giá vàng lên tới tới 5.600 USD/ounce. Tương tự như vàng, OCBC cũng đồng thời hạ dự báo giá bạc từ 89,5 USD xuống còn 67 USD/ounce, tương ứng với mức giảm khoảng 25%.

Theo OCBC, ngân hàng này không thay đổi quan điểm về vai trò của vàng trong dài hạn, thay vào đó điều chỉnh lại đánh giá về thời điểm thị trường có thể đạt các mốc giá cao hơn.

Theo OCBC phân tích, dự báo lạc quan đầu năm được xây dựng trên giả định Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cũng như đồng USD suy yếu và nhu cầu đầu tư duy trì ở mức cao. Nhưng diễn biến thực tế đã đi theo hướng khác.

Sau khi OCBC điều chỉnh dự báo, nhiều tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, JPMorgan... vẫn chưa thay đổi đáng kể quan điểm của mình, khi dự báo giá vàng ở mức cao.

Theo giới chuyên gia nhận định, việc OCBC hạ dự báo đã phản ánh sự thay đổi trong bối cảnh ngắn hạn của thị trường. Nhưng diễn biến thực tế những ngày qua cho thấy giá vàng vẫn đang chịu tác động mạnh từ dữ liệu kinh tế mới, từ đó khiến triển vọng thị trường tiếp tục phụ thuộc vào hướng đi của đồng USD, lợi suất trái phiếu và chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước tăng mạnh 5 triệu đồng/lượng chỉ trong một tuần

Cùng chiều với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng trải qua một tuần khởi sắc với giá tăng cao. Tính đến gần 12h trưa nay (5/7), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là không thay đổi so với hôm qua. Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng mạnh trong vòng một tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trong khi vàng nhẫn Phú Quý giao dịch quanh mức từ 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật ngày 5/7.

Hiện nay, mặc dù giá vàng trong nước tăng mạnh nhưng khoảng cách giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi lại thu hẹp xuống còn khoảng 18 triệu đồng/lượng, tức là giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần. Đây cũng là tín hiệu cho thấy giá vàng thế giới tăng với tốc độ nhanh hơn, qua đó góp phần rút ngắn mức chênh lệch rất cao trong thời gian qua.

Giá vàng tuần tới sẽ thế nào?

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh trong tuần qua. Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia, về mặt kỹ thuật, vùng từ 4.200 - 4.350 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng đối với giá vàng. Nếu vượt được vùng này thì các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.500 USD và 5.000 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 4.091 USD và 4.000 USD/ounce.

Đáng chú ý, theo State Street, tỷ trọng vàng trong tổng tài sản của các quỹ đầu tư và quỹ ETF toàn cầu hiện vẫn dưới 1%, tức là thấp hơn đáng kể so với mức phân bổ chiến lược 3 - 10% mà tổ chức này khuyến nghị cho các danh mục đầu tư. State Street cho rằng, chu kỳ tăng của giá vàng vẫn còn dư địa khi các động lực dài hạn tiếp tục được củng cố.

Ngoài ra, theo State Street, kịch bản có xác suất cao nhất là khoảng 70%, khi giá vàng có thể tăng lên vùng 4.750 - 5.500 USD/ounce trong vòng từ 6 - 9 tháng tới. Tuy nhiên, kịch bản thận trọng hơn với xác suất khoảng 25%, là giá vàng dao động trong vùng 4.000 - 4.750 USD/ounce nếu như Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn.