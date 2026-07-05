Đã ngăn chặn hơn 5.200 tỷ đồng tiền giao dịch có dấu hiệu lừa đảo

Tại buổi họp báo "Thông tin kết quả điều hành Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026", ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng.

Tính đến hết ngày 26/6/2026, toàn ngành Ngân hàng đã có hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đạt 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Đã có 57 tổ chức tín dụng (TCTD) và 39 trung gian thanh toán (TGTT) triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 64 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 22 TCTD và 07 TGTT đã triển khai chính thức tích hợp ứng dụng VNeID

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: NHNN

Về SIMO, đến hết 29/6, dịch vụ truy vấn trạng thái tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật trên hệ thống SIMO (SIMO247) đã triển khai tới khách hàng của 12 TCTD và 3 TGTT, hỗ trợ cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 5.200 tỷ đồng.

Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng các lỗ hổng bảo mật (của thiết bị người dùng và công nghệ sinh trắc học) thực hiện tấn công vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm, cuối năm 2025 NHNN đã ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng, đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức trong Ngành thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến.

Cụ thể, TCTD phải bảo đảm giải pháp khớp đúng thông tin sinh trắc học phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo thông tin sinh trắc học của vật thể sống đáp ứng tiêu chuẩn ISO 30107 cấp độ 2 để phòng, chống gian lận, giả mạo khách hàng qua hình ảnh, video, mặt nạ 3D (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026). Định kỳ kiểm thử hệ thống bằng mô phỏng tấn công Deepfake để đánh giá khả năng phòng thủ.

Bên cạnh đó, TCTD triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng. Ứng dụng Mobile Banking phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động và thông báo cho khách hàng lý do nếu phát hiện một trong các dấu hiệu bất thường.

Thời gian tới, NHNN tiếp tục nghiên cứu ban hành, cập nhật các văn bản pháp luật và chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp tăng cường an toàn bảo mật, đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và phòng chống gian lận, lừa đảo trực tuyến.

Đồng thời, triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN trong công tác chống lừa đảo trực tuyến (Kế hoạch số 513/KHPH-BCA-NHNNVN ngày 23/06/2026).