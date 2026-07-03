Chỉ đạo mới của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn với hệ thống ngân hàng

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, để cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đề ra, NHNN nhất quán quan điểm điều hành đã đề ra ngay từ đầu năm tại Chỉ thị 01/CT-NHNN, đó là: Tiếp tục kiên định mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, gắn với đổi mới tư duy, cách làm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra.

Theo đó, Thống đốc nhấn mạnh các nhiệm vụ, định hướng trọng tâm như:

Tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và NHNN.

Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và trong nước để có các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu CSTT đề ra; trong đó, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 15%, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo lạm phát trong tầm kiểm soát. Thống đốc lưu ý, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả, an toàn, do đó các NHTM cần cân đối nguồn vốn, đảm bảo an toàn, bền vững. NHNN luôn chủ động nghiên cứu, sử dụng đa dạng các công cụ để kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD.

Đồng thời, Thống đốc đề nghị ưu tiên nguồn lực phù hợp cho việc xây dựng, hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Hoàn thiện Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với việc xây dựng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2030” theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và triển khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, được kiểm soát đặc biệt.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngân hàng; hoàn thiện, chuẩn hoá các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tiếp tục nâng cao tính chủ động trong công tác truyền thông chính sách nhằm nâng cao niềm tin công chúng và sự thấu hiểu, sẻ chia với ngành Ngân hàng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương mà còn là nhiệm vụ của cả NHNN chi nhánh khu vực và tất cả các TCTD trong toàn ngành.

Với quan điểm và định hướng đó, Thống đốc yêu cầu các đơn vị cần lưu ý những vấn đề quan trọng, trong đó:

Đối với các đơn vị thuộc NHNN: Đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xử lý công việc. Đối với các đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN Trung ương: Thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và trong nước; cập nhật các văn bản chỉ đạo, yêu cầu của các cấp có thẩm quyền để kịp thời nhận diện vấn đề, có phản ứng chính sách nhanh nhạy, phù hợp với diễn biến thực tiễn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các TCTD…

Đối với NHNN các Khu vực, cần tiếp tục làm tốt và phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của NHNN trên các địa bàn. Trong đó cần theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động tiền tệ, ngân hàng để chỉ đạo, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn tổ chức thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, thị trường vàng và chủ động tham mưu cho NHNN, cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn…

Đối với các TCTD, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, rà soát, tiết giảm chi phí, tạo dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay và đa dạng, mở rộng các sản phẩm tín dụng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính; kiểm soát, xử lý nợ xấu; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn với ứng dụng các công nghệ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại; tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin, dữ liệu…

“Nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, kế hoạch đề ra cho cả năm 2026” – Thống đốc nhấn mạnh.