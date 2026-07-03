Điều gì đứng sau sự chuyển động ấn tượng của BVBank?

Sau nhiều năm tập trung tái cơ cấu hoạt động và đầu tư cho nền tảng công nghệ, BVBank đang bước vào giai đoạn tăng trưởng rõ nét. Kết quả kinh doanh những năm gần đây cho thấy ngân hàng không chỉ mở rộng nhanh về quy mô mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, với lợi nhuận, tổng tài sản và quy mô tín dụng đều thiết lập những cột mốc mới.

Đằng sau những con số tăng trưởng đó là một chiến lược phát triển được theo đuổi xuyên suốt nhiều năm, lấy ngân hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chuyển đổi số và quản trị rủi ro làm những trụ cột cốt lõi.

Sự thay đổi ấn tượng của một ngân hàng năng động, hiện đại

Nếu nhìn vào những con số của năm 2025, có thể thấy BVBank đang ở một vị thế rất khác so với cách đây vài năm. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt hơn 133.000 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước và cao gấp hơn hai lần so với năm 2020. Cùng với đó, tổng huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 98.100 tỷ đồng, tăng 31%; dư nợ tín dụng đạt trên 78.200 tỷ đồng, tăng khoảng 15%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Quan trọng hơn, đây không phải là kết quả của một năm bứt phá đơn lẻ mà là thành quả của cả một giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh kéo dài nhiều năm.

Thực tế, giai đoạn 2020-2025 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của BVBank. Sau nhiều năm đầu tư cho nền tảng, ngân hàng bắt đầu ghi nhận thành quả rõ rệt khi quy mô và hiệu quả hoạt động cùng cải thiện.

Đằng sau những con số này là sự cải thiện đồng thời của nhiều chỉ tiêu hoạt động. Thu nhập lãi thuần liên tục tăng nhờ quy mô tín dụng mở rộng, trong khi các mảng ngoài tín dụng như ngoại hối, thanh toán, thẻ hay dịch vụ cũng dần đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu doanh thu. Điều này giúp nguồn thu của ngân hàng trở nên cân bằng hơn thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào tín dụng như trước.

Một điểm đáng chú ý khác là BVBank duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh ngành ngân hàng trải qua nhiều biến động về chi phí vốn, áp lực lãi suất cũng như yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tài sản. Điều đó cho thấy kết quả kinh doanh không đơn thuần đến từ yếu tố thị trường mà phản ánh sự thay đổi trong mô hình tăng trưởng của ngân hàng.

Theo đại diện Ban lãnh đạo BVBank chia sẻ, những kết quả ngày hôm nay không phải đến từ một năm bứt phá đơn lẻ, mà là thành quả của cả một hành trình dài kiên trì chuyển đổi mô hình kinh doanh của BVBank.

"Đi qua giai đoạn đầu tư nền tảng đầy thách thức, chúng tôi vô cùng tự hào khi ngân hàng đã chính thức bước sang một chu kỳ tăng trưởng mới, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt cả về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động. Đứng ở cột mốc ý nghĩa này, chúng tôi càng thấm thía rằng, thành công lớn nhất của BVBank chính là sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng, đối tác cùng toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên. Đó là minh chứng sống động nhất cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng khi luôn khắc ghi và thực hiện trọn vẹn lời hứa thương hiệu: "Chúng tôi bắt đầu từ Bạn". Lấy "Bạn" làm khởi đầu cho mọi chiến lược và là đích đến cho mọi nỗ lực đổi mới." – Ông Nguyễn Hoàng Sơn -–Phó Tổng Giám Đốc chia sẻ

Chiến lược phía sau sự thành công

Nếu chỉ nhìn vào con số lợi nhuận hay quy mô tài sản, sẽ khó lý giải vì sao BVBank có thể duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định trong nhiều năm liên tiếp. Câu trả lời nằm ở chiến lược mà ngân hàng theo đuổi từ nhiều năm trước: tập trung vào bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng và đặt quản trị rủi ro làm nền tảng cho phát triển dài hạn.

Đây cũng là định hướng được BVBank xác định từ lâu với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng tới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh số hóa, cá thể hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng ở nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn ngày càng thu hẹp, phân khúc cá nhân, hộ kinh doanh và SME được đánh giá còn nhiều tiềm năng. BVBank lựa chọn đi theo hướng này khá sớm, liên tục phát triển các sản phẩm tín dụng, thanh toán, tiết kiệm và quản lý dòng tiền phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Năm 2025, ngân hàng cũng là một trong những đơn vị tiên phong triển khai các giải pháp tài chính dành cho hộ kinh doanh theo Nghị định 70 về hóa đơn điện tử. Đây được xem là bước đi vừa giúp đáp ứng thay đổi chính sách, vừa mở rộng thêm tệp khách hàng trong phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp siêu nhỏ - thị trường được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Nếu bán lẻ là thị trường mục tiêu thì chuyển đổi số mới là yếu tố tạo nên khác biệt cho BVBank.

Thay vì coi ngân hàng số chỉ là một kênh giao dịch, BVBank lựa chọn xây dựng cả một hệ sinh thái số. Điều này thể hiện ngay trong cơ cấu tổ chức khi ngân hàng thành lập riêng Khối Ngân hàng số với các đơn vị phụ trách phát triển nền tảng, kinh doanh số và vận hành số.

Hiệu quả của chiến lược này bắt đầu được phản ánh khá rõ trong năm 2025. Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, có tới 89% khách hàng mới đến từ các kênh số, giúp tổng số lượng khách hàng tăng hơn 30% so với năm trước. Trong khi đó, tổng lượng giao dịch thu - chi hộ trên nền tảng số đạt khoảng 730 triệu giao dịch, tăng tới 188%, còn giá trị giao dịch đạt gần 192.000 tỷ đồng, tăng 83%.

Đối với một ngân hàng bán lẻ, những con số này có ý nghĩa lớn hơn việc chỉ tăng lượng giao dịch. Khi khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số thường xuyên hơn, tần suất giao dịch tăng lên, khả năng giữ chân khách hàng cũng cao hơn. Đây chính là nền tảng để gia tăng CASA - nguồn vốn có chi phí thấp mà hầu hết các ngân hàng đều theo đuổi.

CASA cải thiện không chỉ giúp giảm chi phí vốn mà còn tạo thêm dư địa để mở rộng biên lãi ròng (NIM), qua đó hỗ trợ tăng trưởng thu nhập lãi thuần. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang cạnh tranh mạnh về ngân hàng số và BVBank cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Song song với tăng trưởng, ngân hàng cũng dành nhiều nguồn lực để củng cố chất lượng tài sản. Theo đó, BVBank tiếp tục triển khai quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, hiện đại hóa hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường quản lý và thu hồi nợ, đồng thời chuyển sang mô hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm nâng cao tính minh bạch và kiểm soát chất lượng tín dụng tốt hơn.

Điều đáng chú ý là ngân hàng lựa chọn cách tăng trưởng có chọn lọc thay vì chạy theo quy mô. Chính cách tiếp cận này giúp BVBank vẫn mở rộng được tín dụng nhưng đồng thời duy trì nền tảng quản trị rủi ro, tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.

Và điều này cũng đã được minh chứng rõ nét với sự công nhận từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng Fitch Ratings đã đánh giá BVBank ở mức B+ với triển vọng "Ổn định", cùng với nhận định về các yếu tố đáp ứng các tiêu chuẩn xếp hạng tín nhiệm chính là (i) khả năng thanh khoản an toàn và quản trị rủi ro chặt chẽ, (ii) chiến lược số hóa hiệu quả tác động mạnh mẽ đến khả năng sinh lời, (iii) năng lực vốn được củng cố.

Có thể nói, nếu giai đoạn trước là quá trình xây nền thì những kết quả đạt được trong vài năm gần đây cho thấy BVBank đã bước sang một chu kỳ phát triển mới. Tăng trưởng quy mô, mở rộng nền khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị đang tạo nên "cỗ máy tăng trưởng" mới cho ngân hàng. Khi các động lực này tiếp tục phát huy hiệu quả, dư địa để BVBank cải thiện vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần vẫn còn khá lớn.

"Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ cùng những vận hội mới của ngành ngân hàng, BVBank cam kết kiên định với mục tiêu đổi mới toàn diện và phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng, quyết tâm đưa BVBank bước vào một giai đoạn tăng trưởng bứt phá, đồng hành cùng sự phồn vinh và hưng thịnh của đất nước." – Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám Đốc chia sẻ thêm.