Ngân hàng Nhà nước nêu lý do miễn "room tín dụng” cho 18 dự án

Đây là thông tin được ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) chia sẻ tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng sáng nay (2/7).

Theo ông Quang, vừa qua, NHNN đã cho phép loại trừ dư nợ phát sinh tại 18 dự án hạ tầng của 3 tập đoàn Vingroup, Sun Group, Masterise khỏi phần hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) của các ngân hàng.

Ông Quang cho biết 3 tập đoàn này đều đang thực hiện dự án trọng điểm quốc gia, có tính lan tỏa vùng lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã rà soát đối với các lĩnh vực có tính an sinh xã hội, thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với người dân như chính sách cho vay nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và khu chế xuất…

“Tất cả nhu cầu vốn liên quan đến các dự án, lĩnh vực kể trên đều là những động lực tạo ra tăng trưởng kinh tế rất tốt và bền vững, cả về tổng cung, tổng cầu cho tăng trưởng GDP”, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ảnh: Ngân hàng Nhà nước)

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu từ sớm và quyết định áp dụng hạn mức tăng trưởng mới thông qua việc không tính phần dư nợ tín dụng đối với các dự án, lĩnh vực này trong “room tín dụng” giao cho các tổ chức tín dụng để đảm bảo các tổ chức tín dụng có điều kiện tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm quốc gia.

Song song với việc điều hành cung ứng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các chương trình xem xét và tái cấp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Theo ông Phạm Chí Quang, với những biện pháp kể trên, một mặt Ngân hàng Nhà nước tạo nguồn vốn mới, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, tạo thanh khoản cho thị trường một cách linh hoạt, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng vào những động lực tăng trưởng kinh tế kể trên, đặc biệt là các động lực có thể tạo ra sự bứt phá tăng trưởng GDP cao trong thời gian tới.

Trước đó theo văn bản số 5386, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, CTCP hạ tầng hàng không Masterise và Sun Group liên quan đến việc loại trừ dư nợ cấp tín dụng khi tính giao tăng trưởng tín dụng hàng năm của tổ chức tín dụng cho vay, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn và vấn đề cho vay một khách hàng, nhóm khách hàng liên quan đối với một số dự án mà 3 doanh nghiệp đang triển khai. Cơ quan quản lý đánh giá đây đều là các công trình trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết vùng và được Chính phủ quan tâm thúc đẩy nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận, thẩm định và cấp vốn cho các dự án này, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một số hướng dẫn cụ thể. Trường hợp ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho 3 doanh nghiệp triển khai các dự án thuộc danh mục kèm theo, dư nợ cấp tín dụng, cho vay phát sinh mới hằng năm sẽ được loại trừ khi tính mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Các ngân hàng phải theo dõi riêng dư nợ phát sinh và báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo mẫu. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp quản lý chặt tổng nhu cầu vốn, xác nhận mục đích sử dụng khoản vay và bảo đảm tổng dư nợ tại từng dự án không vượt nhu cầu vốn đã báo cáo. Đối với giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhu cầu vốn của các dự án rất lớn nên khuyến khích các ngân hàng phối hợp cho vay hợp vốn. Trong trường hợp mức cấp tín dụng của một ngân hàng vượt giới hạn theo quy định, tổ chức tín dụng phải báo cáo NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục được quy định tại Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg. Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh các ngân hàng thương mại phải tự chịu trách nhiệm đối với quyết định cấp tín dụng của mình, bảo đảm khoản vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phục vụ trực tiếp cho các dự án được đề xuất. Việc cho vay phải dựa trên cơ sở thẩm định đầy đủ về tính khả thi, hiệu quả dự án, phương án kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng cũng như khả năng cân đối vốn của chính ngân hàng. Đồng thời, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp tín dụng. Danh mục gồm 18 dự án và hạng mục do Vingroup, Masterise và Sun Group đề xuất, trong đó có nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn như các dự án phục vụ Hội nghị APEC, Khu liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh... Tổng nhu cầu vốn huy động của các dự án này khoảng 752.138 tỷ đồng.



