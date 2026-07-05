Tuần tới, Ngân hàng Quân đội (MB) sẽ lăn chốt trả cổ tức tiền mặt cho hàng trăm nghìn cổ đông

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB), ngày 10/7/2026 (tức thứ Sáu tuần tới) là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 17/7/2026.

Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MB dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt. Khoản chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025. Theo quy định hiện hành, ngân hàng sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ cổ tức trước khi thực hiện thanh toán cho cổ đông.

Với quy mô hơn 8.000 tỷ, đây là một trong những khoản cổ tức tiền mặt có quy mô lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2026. Đồng thời là số tiền chỉ trả cổ tức tiền mặt cao nhất của MB kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Không chỉ chi trả bằng tiền mặt, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, MB còn được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng giá trị cổ tức bằng cổ phiếu theo mệnh giá ước đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Việc kết hợp chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu nằm trong kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của MB trong năm nay. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ hơn 80.550 tỷ đồng lên tối đa khoảng 102.687 tỷ đồng thông qua ba cấu phần gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Số lượng cổ đông của MB đang tăng rất nhanh trong thời gian gần đây. Tính đến cuối năm 2025, ngân hàng có tổng cộng 207.071 cổ đông, tăng mạnh so với mức 120.479 cổ đông ghi nhận đầu năm theo báo cáo năm 2024. Như vậy, MB đã có thêm gần 86.600 cổ đông trong năm 2025.