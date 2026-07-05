Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 5/7

Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 5/7 tiếp tục đi ngang sau nhịp tăng mạnh trước đó. Các doanh nghiệp lớn giữ nguyên bảng giá niêm yết, đưa giá vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến duy trì ở mức 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi chênh lệch giá giữa các thương hiệu không đáng kể.

Ghi nhận đầu phiên sáng, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 147,5 – 151,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 0,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với nhóm còn lại.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết tại 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng giao dịch ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 147,5 – 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 0,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với SJC, PNJ và DOJI.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,3 151,3 148,4 151,4 PNJ 148,4 151,4 148,4 151,4 DOJI 148,4 151,4 148,4 151,4 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151 147,5 151,4 Bảo Tín Mạnh Hải 147,5 151 148,4 151,4

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua một tuần biến động khá mạnh. Chỉ trong vài phiên, giá vàng liên tục đổi chiều với các nhịp giảm sâu rồi tăng mạnh. Nếu đầu tuần, giá vàng có thời điểm mất tới 2 triệu đồng/lượng thì đến cuối tuần lại tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá trở lại trên 151 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tuần, vàng miếng tăng khoảng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, từ mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng lên 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng phổ biến vào khoảng 2,9 – 3,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.174 USD/ounce, tăng 2,14% so với mức đóng cửa tuần trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,6% trong tuần giao dịch gần nhất.

Giá vàng trong nước và thế giới hồi phục mạnh sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu việc làm thấp hơn dự báo. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân (ADP) cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, trong khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp chỉ đạt 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm của thị trường.

Cùng với đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và các rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây. Những thông tin này khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, đồng USD suy yếu và thị trường hạ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm mạnh sau khi các dữ liệu việc làm được công bố. Nhờ đó, giá vàng quốc tế có phiên tăng hơn 2%, phục hồi lên trên 4.100 USD/ounce và tạo động lực kéo giá vàng trong nước tăng mạnh vào những phiên cuối tuần.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, thị trường còn được hỗ trợ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ vàng chính thức toàn cầu đã tăng thêm 41 tấn trong tháng 5, cho thấy nhu cầu tích lũy vàng của khu vực công vẫn duy trì tích cực, tạo nền tảng hỗ trợ cho giá vàng trong trung và dài hạn.