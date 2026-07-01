Hơn 12 tỷ cổ phiếu ngân hàng sắp được đưa ra thị trường: Techcombank và VPBank đứng đầu

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến làn sóng tăng vốn mạnh mẽ trong ngành ngân hàng với hàng loạt nhà băng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng hoặc phát hành riêng lẻ với quy mô lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ cổ phiếu.

Nếu các kế hoạch đều được cơ quan quản lý chấp thuận và hoàn tất trong năm nay, thị trường chứng khoán sẽ đón thêm hơn 12 tỷ cổ phiếu ngân hàng mới, tiếp tục đánh dấu năm có quy mô phát hành lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng.

Đáng chú ý nhất là Techcombank. Ngân hàng này có kế hoạch phát hành quy mô rất lớn khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 60% – mức cao nhất ngành ngân hàng năm 2026. Với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến phát hành thêm khoảng 4,25 tỷ cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ vượt 113.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, VPBank cũng sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04%, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 79.340 tỷ đồng lên khoảng 100.000 tỷ đồng. Với gần 7,93 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VPBank dự kiến phát hành thêm hơn 2,06 tỷ cổ phiếu. Sau đợt phát hành, VPBank sẽ trở thành một trong số ít ngân hàng sở hữu trên 10 tỷ cổ phiếu lưu hành.﻿

Tại MB, ngân hàng dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu. Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, lượng cổ phiếu mới dự kiến phát hành vào khoảng 1,21 tỷ đơn vị. Đây tiếp tục là một trong những đợt tăng vốn lớn của MB sau nhiều năm liên tục chia cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng còn dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1.

Trong nhóm ngân hàng có quy mô phát hành lớn, ACB đã chốt danh sách cổ đông để phát hành tối đa khoảng 667 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và nâng vốn điều lệ lên khoảng 58.000 tỷ đồng.

HDBank cũng lên kế hoạch chia cổ tức hoàn toàn bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% trong năm nay. Với quy mô vốn điều lệ hơn 50.000 tỷ đồng hiện nay, ngân hàng dự kiến phát hành thêm khoảng 1,5 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trong năm 2026, SHB có kế hoạch phát hành gần 534,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 10%. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 5.343 tỷ đồng.﻿

Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, MSB dự kiến phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

KienlongBank đã chốt quyền phát hành 171 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Bac A Bank cũng vừa chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 80 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 7,5%.

Bên cạnh nhóm ngân hàng tư nhân, các "ông lớn" quốc doanh như Vietcombank, VietinBank và BIDV hiện vẫn chưa công bố phương án chia cổ tức cụ thể trong năm 2026, dù đang có lượng lợi nhuận giữ lại rất lớn. Theo lãnh đạo các ngân hàng này, kế hoạch vẫn đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu được thông qua trong thời gian tới, lượng cổ phiếu mới đưa ra thị trường có thể còn tăng thêm cả tỷ đơn vị nữa.

Trong đó, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa khoảng 10.687 tỷ đồn. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong năm 2026, thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Làn sóng phát hành cổ phiếu quy mô lớn cho thấy ngành ngân hàng vẫn ưu tiên tăng cường năng lực tài chính trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục tăng cao và các chuẩn mực an toàn vốn ngày càng khắt khe.

Theo ước tính của FiinGroup, ngành Ngân hàng đang bước vào chu kỳ tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay với kế hoạch huy động vốn cổ phần khoảng 128 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần quy mô phát hành năm 2025 và cao hơn khoảng 71,6% so với trung bình 5 năm.

"Động thái này phản ánh nhu cầu củng cố vốn cấp 1, mở rộng bảng cân đối và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tín dụng mới trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tốc độ huy động của hệ thống", FiinGroup nhận định.