Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh Thạch Bình

Tọa đàm tập trung lấy ý kiến đối với các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền và dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Các ý kiến là cơ sở để cơ quan chủ trì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng, như quản lý ngoại hối tại trung tâm tài chính quốc tế; phòng, chống rửa tiền; quản lý tài sản mã hóa; nhận diện giao dịch đáng ngờ; hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm và tăng cường kết nối giữa thị trường vốn với hệ thống ngân hàng.

Đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền cho biết, việc sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Chính phủ; thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành Luật năm 2022.

Các nội dung sửa đổi tập trung khắc phục những thiếu hụt theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); hoàn thiện quy định về nhận biết khách hàng, lưu trữ hồ sơ, báo cáo giao dịch đáng ngờ, quản lý công nghệ mới, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi.

Góp ý về nội dung này, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị tiếp tục cụ thể hóa, lượng hóa các dấu hiệu nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa, qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức thực hiện nghĩa vụ báo cáo và hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác giám sát, thực thi.

Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng phạm vi hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm đối với nhiều loại tài sản; tiếp tục hoàn thiện quy định về giới hạn sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng; xem xét cho phép các ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tham gia phân phối chứng chỉ quỹ, góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn và hệ thống ngân hàng.

Liên quan đến việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), PGS,TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC kiến nghị nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý ngoại hối đặc thù dành cho Trung tâm. Theo PGS,TS. Nguyễn Hữu Huân, cần nghiên cứu bổ sung quy định riêng về quản lý ngoại hối, cho phép áp dụng cơ chế giao dịch và tài khoản đa tiền tệ, đồng thời nới điều kiện chuyển vốn, lợi nhuận và tài sản hợp pháp ra nước ngoài theo nguyên tắc hậu kiểm nhằm nâng cao khả năng thu hút dòng vốn quốc tế trung và dài hạn.

Ông Huân cũng đề xuất trao thêm thẩm quyền cho cơ quan điều hành Trung tâm trong quản lý ngoại hối; triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với thanh toán xuyên biên giới và công nghệ tài chính (fintech); đồng thời phân luồng dòng vốn giữa Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường trong nước trên cơ sở tăng cường kết nối dữ liệu và giám sát rủi ro.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các bộ, ngành, cơ quan, chuyên gia đối với ba dự án luật thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc sửa đổi đồng thời ba luật nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong điều hành chính sách tiền tệ, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống.

Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, các nội dung sửa đổi tập trung khắc phục những thiếu hụt theo khuyến nghị của FATF, APG và OECD, đồng thời hoàn thiện các quy định về tài sản mã hóa, nhận biết khách hàng, minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo chuẩn mực quốc tế.

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng, việc bổ sung quy định về hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng, đồng thời hỗ trợ thị trường vốn phát triển an toàn, minh bạch.

Về các kiến nghị xây dựng cơ chế quản lý ngoại hối đặc thù cho VIFC-HCMC, Phó Thống đốc cho biết Trung tâm đang được triển khai theo cơ chế thí điểm với nhiều chính sách đặc thù. Trong khi đó, các luật chuyên ngành ngân hàng được áp dụng thống nhất đối với toàn hệ thống, do đó việc bổ sung ngay các cơ chế riêng vào các luật này cần được nghiên cứu thận trọng.

Theo Phó Thống đốc, trước mắt cần tiếp tục theo dõi, đánh giá đầy đủ quá trình vận hành của Trung tâm theo cơ chế thí điểm. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và đánh giá hiệu quả các chính sách đặc thù, cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, trong đó có thể xem xét xây dựng một đạo luật riêng điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế khi đáp ứng yêu cầu thực tiễn.