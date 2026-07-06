Tỷ giá chỉ tăng 0,07% trong 6 tháng đầu năm

...phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài. Đến ngày 30/6/2026, tỷ giá liên ngân hàng chỉ tăng 0,07% so với cuối năm 2025.

Ông Phạm Chí Quang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường.

Theo đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tại nhiều khu vực tác động mạnh đến thị trường toàn cầu; môi trường kinh tế bất định khiến dòng vốn, tỷ giá hối đoái biến động lớn, tạo sức ép lên điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Trong nước, nền kinh tế tiếp tục xử lý những thách thức nội tại; các đột phá chiến lược và các điểm nghẽn kinh tế từng bước được tháo gỡ nhưng chưa đạt kỳ vọng.

Theo ông Phạm Chí Quang, trong bối cảnh đó, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN phải cân đối hài hòa nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đan xen, có tính đánh đổi, gồm bảo đảm tăng trưởng tín dụng ở mức cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và điều tiết tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát; duy trì mặt bằng lãi suất thấp, đồng thời ổn định tỷ giá.

Tuy nhiên, NHNN đã triển khai điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, dư địa điều hành hạn hẹp, công tác điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng vẫn bảo đảm đạt các mục tiêu đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Thống đốc NHNN.

Về kết quả điều hành, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, NHNN đã bám sát diễn biến thị trường để điều tiết tiền tệ hợp lý, bảo đảm thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thanh khoản được điều hành linh hoạt thông qua nghiệp vụ thị trường mở và nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với đa dạng khối lượng và kỳ hạn nhằm bổ sung nguồn cung thanh khoản cho hệ thống.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ phát biểu tại Hội nghị

Đối với lãi suất, NHNN tiếp tục giữ ổn định mặt bằng lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn có chi phí thấp từ NHNN. Đồng thời, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất; yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi đối với các giao dịch phát sinh mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay.

Về điều hành tỷ giá, theo ông Phạm Chí Quang, mặc dù tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực lớn từ diễn biến kinh tế - chính trị phức tạp, khó lường trên thế giới; mặt bằng lãi suất USD quốc tế duy trì ở mức cao; cân đối cung - cầu ngoại tệ trong nước gặp nhiều khó khăn cùng với yếu tố tâm lý, kỳ vọng của thị trường, NHNN vẫn điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài.

Đồng thời, NHNN phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các công cụ chính sách tiền tệ khác như lãi suất, thanh khoản VND và chủ động, kịp thời can thiệp ngoại tệ để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Đến ngày 30/6/2026, tỷ giá liên ngân hàng ở mức khoảng 26.308 VND/USD, tăng 0,07% so với cuối năm 2025.

Trong điều hành tăng trưởng tín dụng, NHNN tiếp tục điều hành chủ động, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bất động sản.

Để tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản gồm nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất, qua đó hỗ trợ nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân và đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp phục vụ sản xuất, thu hút FDI theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, NHNN đã cho phép các tổ chức tín dụng không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất khi kiểm soát chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm nguồn vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, NHNN đã thông báo cho phép các ngân hàng thương mại được loại trừ dư nợ tín dụng, cho vay mới phát sinh đối với các khách hàng triển khai các dự án này khi kiểm soát chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hằng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Phạm Chí Quang cho biết công tác điều hành chính sách tiền tệ trong 6 tháng đầu năm cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Đáng chú ý là áp lực thanh khoản khi hệ thống các tổ chức tín dụng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong khi tốc độ huy động vốn thấp hơn tốc độ tăng tín dụng; rủi ro từ xung đột địa chính trị; yếu tố tâm lý và kỳ vọng trước những diễn biến khó lường của thị trường quốc tế... Những áp lực này sẽ tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ trong 6 tháng cuối năm 2026, đòi hỏi toàn Ngành phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.