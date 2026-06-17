Ngày 17/6: Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.434 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.916 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) sáng nay ở mức 23.957 - 26.373 VND/USD (mua vào – bán ra).

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh theo xu hướng tăng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 8h30, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.083 - 26.433 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Tại BIDV, giá mua - bán đồng USD được niêm yết ở mức 26.113- 26.433 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Hiện, giá mua thấp nhất ở mức 26.080 VND/USD (tại Eximbank và ACB), giá mua cao nhất ở mức 26.113 VND/USD (tại BIDV). Giá bán được các ngân hàng niêm yết đồng loạt ở mức 26.433 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch phổ biến quanh mức 26.400-26.420 đồng/USD, tăng 40 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên trước.

Thời điểm 8h30 (ngày 17/6, giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, ở mức 99,51 điểm, giảm 0,03 điểm so với đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

Nguồn: MarketWatch

Chỉ số USD Index dao động quanh ngưỡng 99,5 điểm sau khi trải qua những biến động mạnh vào đầu tuần. Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), với kỳ vọng gần như chắc chắn rằng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất.

Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của FED dưới sự điều hành của Chủ tịch mới Kevin Warsh. Tuy nhiên, thị trường không kỳ vọng ông sẽ công bố biểu đồ "dot plot" – dự báo hàng quý thể hiện quan điểm của từng thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Bên cạnh quyết định của FED, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm doanh số bán lẻ và doanh số bán nhà chờ xử lý, nhằm có thêm cơ sở đánh giá sức khỏe nền kinh tế cũng như triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, đầu tuần này, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,35%, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, lên 1%.

Ngoài ra, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, dự kiến được ký kết vào ngày 19/6. Nếu được thông qua, thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp mở lại eo biển Hormuz, qua đó khôi phục dòng chảy dầu từ Trung Đông và góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.