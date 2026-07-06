Vì sao loạt ngân hàng Trung Quốc dừng dịch vụ môi giới vàng trên sàn giao dịch?

Nhiều ngân hàng tại Trung Quốc, trong đó có Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), đã bắt đầu thu hẹp hoạt động môi giới giao dịch kim loại quý trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.

ICBC cho biết sẽ chấm dứt dịch vụ môi giới giao dịch kim loại quý dành cho khách hàng cá nhân trên Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) kể từ ngày 24/7.

Trước đó, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc (Postal Savings Bank of China), Ngân hàng Bình An (Ping An Bank) cùng một số tổ chức tín dụng khác cũng đã thông báo tạm dừng các dịch vụ tương tự.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Quảng Phát Trung Quốc (China Guangfa Bank) và Ngân hàng Hoa Hạ (Huaxia Bank) đồng loạt nâng tỷ lệ ký quỹ đối với các sản phẩm giao dịch kim loại quý hoãn thanh toán trên SGE.

Những năm gần đây, dưới sự định hướng của cơ quan quản lý, các ngân hàng Trung Quốc đã từng bước thu hẹp hoạt động môi giới giao dịch kim loại quý trên SGE, với các điều chỉnh chủ yếu áp dụng đối với khách hàng hiện hữu. Theo các chuyên gia trong ngành, trong thời gian tới, nhà đầu tư cá nhân nhiều khả năng sẽ chuyển sang các sản phẩm kim loại quý được chuẩn hóa và sử dụng đòn bẩy ở mức thấp hơn.

Ông Dong Ximiao, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại China Merchants Bank-China Unicom Consumer Finance, cho biết hoạt động môi giới giao dịch kim loại quý trên SGE là một dạng sản phẩm phái sinh có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn mức độ rủi ro tương đối cao và từng phát sinh nhiều tranh chấp giữa nhà đầu tư cá nhân với các ngân hàng.

Theo ông, quyết định của ICBC phản ánh sự điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro, tuân thủ quy định cũng như tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được những bước tiến tích cực, giá vàng thế giới gần đây đã phục hồi từ vùng đáy. Tuy nhiên, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt đã tạo áp lực khiến giá vàng giao ngay tại London giảm mạnh.

Trước diễn biến này, nhiều ngân hàng đầu tư quốc tế đã điều chỉnh giảm dự báo giá vàng. Goldman Sachs hạ mục tiêu giá vàng cuối năm thêm 500 USD, xuống còn 4.900 USD/ounce, với lý do triển vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay trở nên kém khả quan hơn. Ngân hàng này cũng cảnh báo nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất, giá vàng có thể giảm xuống khoảng 4.400 USD/ounce.

Ông Cheng Qiang, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu của Topsperity Securities, nhận định vàng đang trở thành loại tài sản chịu tác động của nhiều yếu tố định giá đa dạng và phức tạp hơn. Theo ông, diễn biến giá vàng trong thời gian tới sẽ lần lượt chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tài chính, chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn an toàn, với mức độ tác động thay đổi theo từng giai đoạn của thị trường.

Dù vậy, ông Cheng cho rằng triển vọng tăng giá dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi. Sau giai đoạn điều chỉnh kể từ tháng 3, áp lực giảm giá đã phần nào được giải tỏa. Theo ông, khi giá vàng giao ngay tại London giảm xuống dưới 4.098 USD/ounce, thị trường đã bước vào vùng giá đáng để theo dõi.

Trong thời gian tới, diễn biến địa chính trị và kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố then chốt chi phối xu hướng của thị trường vàng.

Tổng hợp theo Yicai Golbal﻿, South China Morning Post