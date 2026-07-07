Temenos 2026 sẽ tổ chức tại Hà Nội: Hơn 300 lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia công nghệ cùng tìm lời giải cho bài toán AI và điện toán đám mây

Với chủ đề cốt lõi "Trust. Modernize. Transcend." (Tin cậy. Hiện đại hóa. Vượt trội), tại TRF'26 APAC, các nhà lãnh đạo, khách hàng và đối tác của Temenos sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện thực tiễn liên quan tới chuyển đổi số. Trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển mạnh mẽ, diễn đàn hướng tới việc thảo luận về quá trình hiện đại hóa ngân hàng thông qua các giải pháp thực tiễn và khả thi.

Đối với ngành ngân hàng, niềm tin là nền tảng cốt lõi được xây dựng dựa trên sự gắn kết với cộng đồng. TRF'26 APAC sẽ đi sâu vào cách thức các ngân hàng củng cố niềm tin thông qua việc đảm bảo chất lượng vận hành, hiệu năng vượt trội và năng lực bảo mật ở quy mô lớn. Đồng thời, sự kiện sẽ đón đầu xu hướng AI nhằm định hình tương lai ngành tài chính, đảm bảo mọi bước tiến công nghệ đều bắt rễ sâu sắc từ kinh nghiệm thực tiễn và năng lực triển khai thực thụ.

Sự kiện TRF'26 APAC năm nay hướng tới thông điệp cốt lõi “Trust. Modernize. Transcend.”

Việc Hà Nội được lựa chọn là điểm đến của TRF'26 APAC năm nay mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy định hướng phát triển trung tâm tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính và mở rộng kết nối với hệ sinh thái tài chính khu vực. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam như một trong những thị trường ngân hàng năng động tại APAC, đồng thời phản ánh mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Temenos và nhiều ngân hàng trong nước đang hiện đại hóa nền tảng công nghệ để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Tiếp nối đà đổi mới công nghệ toàn cầu

Tiếp nối những nội dung và định hướng đổi mới từ sự kiện Diễn đàn Cộng đồng Temenos 2026 (Temenos Community Forum 2026) tại Copenhagen, Đan Mạch, TRF'26 APAC sẽ mở ra không gian thảo luận chuyên sâu về phương thức hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt tổ chức trong kỷ nguyên AI và Điện toán đám mây.

Vượt khỏi khuôn khổ của một sự kiện công nghệ đơn thuần, Diễn đàn Khu vực Temenos TRF'26 APAC được định vị là bệ phóng chiến lược. Đây là nơi để các nhà lãnh đạo ngân hàng cấp cao khắp Châu Á - Thái Bình Dương hoạch định tương lai số, thông qua những phần trao đổi thực tế cùng sức mạnh từ mạng lưới đối tác toàn cầu

TRF'26 APAC và những điều không thể bỏ lỡ

Diễn đàn Khu vực Temenos tại Châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ mang đến cái nhìn trực quan nhất cho giới tài chính thông qua các buổi trình diễn công nghệ thực tế và các phiên phân tích chuyên sâu. Tại đây, những xu hướng "nóng" nhất của bản đồ ngân hàng hiện đại sẽ được mổ xẻ. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo sẽ cùng ngồi lại tại các bàn tròn thượng đỉnh để trao đổi những case study về các công nghệ có tính chất xoay chuyển cục diện như Core Banking trên nền tảng SaaS, hệ sinh thái Thanh toán (Payments) và xu hướng Quản lý gia sản (Wealth Management).

Tham dự Diễn đàn năm nay, các đại biểu sẽ có cơ hội:

-Lắng nghe các câu chuyện chuyển đổi số thực tiễn: Khám phá hành trình hiện đại hóa hệ thống từ các ngân hàng hàng đầu khu vực APAC.

-Cập nhật công nghệ đột phá: Cập nhật trực tiếp những giải pháp đổi mới nhất của Temenos trong các lĩnh vực Ngân hàng lõi (Core Banking), Ngân hàng số (Digital Banking), Thanh toán (Payments), Quản lý gia sản (Wealth Management) và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Nắm bắt tầm nhìn chiến lược: Nắm bắt những thông tin chuyên sâu từ ban lãnh đạo cấp cao của Temenos, các khách hàng tiêu biểu và hệ sinh thái đối tác công nghệ.

Mở rộng mạng lưới hợp tác: Kết nối trực tiếp với các lãnh đạo ngân hàng và những chuyên gia tiên phong trong ngành tài chính khu vực.

Trải nghiệm "Tinh hoa của Temenos": Các chủ đề trọng điểm và giải pháp tối ưu từ sự kiện toàn cầu tại Copenhagen sẽ được điều chỉnh để phù hợp với thị trường APAC.

Temenos Regional Forum là chuỗi sự kiện thường niên trọng điểm của Temenos hướng tới cộng đồng ngân hàng và công nghệ tài chính toàn cầu. Đây là nền tảng quy tụ các cấp điều hành ngân hàng, chuyên gia công nghệ, các công ty fintech và đối tác chiến lược để cùng phân tích bức tranh thị trường, các làn sóng công nghệ mới cùng những rào cản mang tính khu vực. Thông tin về Temenos 2026 tại Hà Nội sẽ được cập nhật liên tục tại: https://www.temenos.com/event/trf-apac-2026/



