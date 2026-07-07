Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, ACB và HDBank lọt Top công ty đại chúng lớn nhất thế giới

Ngành ngân hàng tiếp tục là điểm sáng của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu khi có tới 8 ngân hàng góp mặt trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2026 - danh sách những công ty đại chúng lớn nhất thế giới do Forbes bình chọn. Trong đó, Vietcombank là ngân hàng có thứ hạng cao nhất, còn BIDV dẫn đầu về quy mô tài sản.

Theo bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2026, Việt Nam có 9 doanh nghiệp được vinh danh, gồm Vingroup và 8 ngân hàng. Điều này cho thấy khối ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo, phản ánh vai trò đầu tàu của ngành tài chính.

Dẫn đầu nhóm ngân hàng là Vietcombank, xếp thứ 890 thế giới. Theo dữ liệu của Forbes, ngân hàng đạt doanh thu 5,21 tỷ USD, lợi nhuận 1,37 tỷ USD, tổng tài sản 96,84 tỷ USD và vốn hóa thị trường 19,25 tỷ USD - mức cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng.

Đứng ngay sau là BIDV, xếp thứ 967. Đây là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng với 128,62 tỷ USD, đồng thời ghi nhận doanh thu cao nhất nhóm, đạt 7,64 tỷ USD. Lợi nhuận của BIDV đạt 1,18 tỷ USD, trong khi giá trị vốn hóa đạt 11,86 tỷ USD.

Ở vị trí thứ 1.030, VietinBank tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm 1.100 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, với lợi nhuận 1,45 tỷ USD, VietinBank là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong số các tổ chức tín dụng Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay. Ngân hàng cũng sở hữu tổng tài sản 111,01 tỷ USD và vốn hóa hơn 10,5 tỷ USD.

MB xếp hạng 1.305, đạt doanh thu 4,71 tỷ USD, lợi nhuận 1,06 tỷ USD và tổng tài sản 61,16 tỷ USD.

8 ngân hàng Việt Nam trong Forbes Global 2000 năm 2026

Thứ hạng Ngân hàng Doanh thu

(tỷ USD) Lợi nhuận

(tỷ USD) Tài sản

(tỷ USD) Vốn hóa

(tỷ USD) 890 Vietcombank 5,21 1,37 96,84 19,25 967 BIDV 7,64 1,18 128,62 11,86 1.030 VietinBank 6,92 1,45 111,01 10,55 1.305 MB 4,71 1,06 61,16 7,84 1.373 VPBank 4,96 1,00 52,08 8,29 1.416 Techcombank 3,50 0,99 45,19 9,15 1.766 ACB 2,79 0,62 39,13 4,54 1.802 HDBank 2,99 0,63 35,40 5,23

Khối ngân hàng tư nhân tiếp tục ghi dấu ấn khi có 4 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng.

VPBank xếp thứ 1.373, ghi nhận doanh thu 4,96 tỷ USD, lợi nhuận 1 tỷ USD, tổng tài sản 52,08 tỷ USD và vốn hóa 8,29 tỷ USD.

Techcombank đứng thứ 1.416, với doanh thu 3,5 tỷ USD, lợi nhuận gần 1 tỷ USD, tổng tài sản 45,19 tỷ USD. Dù quy mô tài sản thấp hơn nhóm ngân hàng quốc doanh, Techcombank vẫn nằm trong nhóm ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn, đạt 9,15 tỷ USD.

Trong khi đó, ACB và HDBank lần lượt xếp thứ 1.766 và 1.802. ACB ghi nhận lợi nhuận 621 triệu USD, tổng tài sản 39,13 tỷ USD, còn HDBank đạt lợi nhuận 634,5 triệu USD với quy mô tài sản 35,4 tỷ USD.

Forbes Global 2000 là bảng xếp hạng thường niên đánh giá các công ty đại chúng lớn nhất thế giới dựa trên bốn tiêu chí gồm doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa thị trường. Việc có tới 8 ngân hàng góp mặt cho thấy ngành ngân hàng vẫn là lĩnh vực có quy mô và sức cạnh tranh quốc tế nổi bật nhất trong khối doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam.

Xét theo từng chỉ tiêu, BIDV dẫn đầu về doanh thu và tổng tài sản; VietinBank đứng đầu về lợi nhuận; còn Vietcombank tiếp tục giữ vị trí số một về vốn hóa thị trường và cũng là ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong Forbes Global 2000 năm 2026.

Trong bối cảnh quy mô tài sản của nhiều ngân hàng đã vượt mốc hàng triệu tỷ đồng, lợi nhuận duy trì ở mức cao và năng lực vốn không ngừng được củng cố, sự hiện diện ngày càng nhiều của các ngân hàng Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế phản ánh quá trình nâng tầm cả về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng.