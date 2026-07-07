VAMC có thêm nữ lãnh đạo

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định số 1414/QĐ-NHNN ngày 30/6/2026 của Thống đốc NHNN về việc điều động, bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy NHNN giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VAMC, kể từ ngày 1/7/2026.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy NHNN giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VAMC

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh chúc mừng bà Đỗ Thu Hạnh được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN tin tưởng, giao trọng trách mới; đồng thời chúc mừng VAMC được kiện toàn nhân sự Hội đồng thành viên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, quản trị, điều hành trong giai đoạn mới.

Phó Thống đốc đánh giá bà Đỗ Thu Hạnh là cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng; đã trải qua nhiều vị trí công tác tại NHNN, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VAMC là doanh nghiệp nhà nước đặc thù, có vai trò quan trọng trong xử lý nợ xấu, quản lý, xử lý tài sản bảo đảm, hỗ trợ quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh yêu cầu đặt ra đối với công tác xử lý nợ xấu ngày càng cao, Phó Thống đốc đề nghị VAMC tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Phó Thống đốc cũng đề nghị Hội đồng thành viên, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ, người lao động VAMC tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để bà Đỗ Thu Hạnh sớm nắm bắt công việc, phát huy năng lực và kinh nghiệm trên cương vị mới.

Phó Thống đốc yêu cầu, VAMC cần bám sát các chủ trương, chương trình hành động của Chính phủ và NHNN; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công ty; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đỗ Thu Hạnh bày tỏ vinh dự và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm được giao; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHNN, Đảng ủy và Hội đồng thành viên VAMC; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; không ngừng học hỏi, phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm. Tân Thành viên Hội đồng Thành viên VAMC cam kết nêu cao tinh thần đoàn kết, làm việc công tâm, khách quan, minh bạch, cùng tập thể VAMC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng chuyên nghiệp, vững mạnh.



