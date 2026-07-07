Năm thứ hai liên tiếp, VPBank SME được vinh danh tại Asian Banking & Finance Retail Banking Awards

Giải thưởng này được trao tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026. Do Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) tổ chức, Asian Banking & Finance Retail Banking Awards là một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực, tôn vinh các tổ chức tài chính có giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội. Với hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đến từ những hãng tư vấn hàng đầu như BCG, McKinsey và KPMG, giải thưởng được xem là sự ghi nhận uy tín đối với năng lực đổi mới và vị thế dẫn đầu của các ngân hàng.

Năm nay là lần thứ hai liên tiếp VPBank SME được xướng tên tại Asian Banking & Finance Retail Banking Awards. Trước đó, năm 2025, VPBank SME nhận giải "Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nữ chủ" (Banking for Women Initiative of the Year – Vietnam), ghi nhận những nỗ lực trong việc phát triển các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp nữ chủ và đồng hành cùng cộng đồng nữ doanh nhân Việt. Việc tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng năm nay không chỉ khẳng định hiệu quả và tính nhất quán trong chiến lược phát triển của VPBank SME mà còn cho thấy cam kết lâu dài của ngân hàng trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho các nhóm khách hàng trọng tâm và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

"Giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng phát triển nhất quán của VPBank SME đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đổi mới sản phẩm và xây dựng hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững của khu vực kinh tế tư nhân", đại diện VPBank chia sẻ.

Hai năm liên tiếp VPBank SME được vinh danh tại tại Asian Banking & Finance Retail Banking Awards.

Tạp chí Asian Banking & Finance đánh giá, trọng tâm chiến lược số hóa của VPBank SME, với nền tảng VPBank NEOBiz, đã cho phép doanh nghiệp quản lý thanh toán, chuyển tiền, trả lương và tài khoản trên một hệ thống duy nhất, qua đó tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kiểm soát dòng tiền.

Trên chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, VPBank SME đã xây dựng một hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp ngân hàng số, tín dụng, thanh toán và quản trị dòng tiền, qua đó đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp SME.

Trong đó, VPBank NEOBiz là nền tảng ngân hàng số chủ lực, với hơn 140.000 doanh nghiệp và 4,5 triệu giao dịch mỗi năm. VPBank SME còn phát triển danh mục giải pháp tài chính đa dạng, được thiết kế theo nhu cầu đặc thù của từng nhóm khách hàng và từng ngành nghề, từ các khoản vay có tài sản bảo đảm, vay tín chấp đến các chương trình tài trợ chuyên biệt dành cho lĩnh vực lúa gạo, dược phẩm, nhựa và nhiều ngành kinh tế khác cũng như sản phẩm thanh toán, tài trợ thương mại...

Việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp còn được thúc đẩy thông qua hệ sinh thái thẻ và các giải pháp thanh toán hiện đại như Tap-to-Phone (T2P), QR Payment và thẻ doanh nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu chi tiêu, thanh toán và quản lý chi phí. Không chỉ mang đến nhiều ưu đãi về hoàn tiền, tích điểm và đặc quyền, các giải pháp này còn giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán, nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền và thúc đẩy chuyển đổi số. Đến nay, VPBank SME đã phát hành gần 20.000 thẻ tín dụng doanh nghiệp, 30.000 thẻ ghi nợ, với tổng doanh số giao dịch đạt 11.600 tỷ đồng. Đồng thời, hơn 2.000 doanh nghiệp/hộ kinh doanh đang sử dụng giải pháp thanh toán của VPBank, ghi nhận tổng giá trị giao dịch khoảng 6.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Ngoài ra, VPBank SME còn cung cấp các giải pháp tài trợ thương mại và bảo lãnh với hạn mức cao, thủ tục linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, gia tăng uy tín với đối tác và mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.