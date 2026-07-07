MB đạt Top 1 khảo sát thương hiệu ngân hàng được nhận biết thương hiệu đầu tiên ở nhóm doanh nghiệp nhỏ

MB là thương hiệu ngân hàng Top 1 về chỉ số Top-of-Mind trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ

Theo dữ liệu khảo sát "Vietnam mSME Corporate Banking Brand Health" từ NielsenIQ, khi được hỏi về ngân hàng doanh nghiệp nhỏ (Doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ/năm) nghĩ đến đầu tiên, 22% lựa chọn MB - ghi nhận vị trí dẫn đầu. Hai ngân hàng tiếp theo là Techcombank và Vietcombank cùng đạt tỷ lệ tương ứng 20%. Đối tượng trả lời là chủ doanh nghiệp, tổng giám đốc, giám đốc điều hành và giám đốc tài chính - những người trực tiếp quyết định các vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Dữ liệu cung cấp độc quyền từ MB và NielsenIQ

Chỉ số Top-of-Mind phản ánh thương hiệu được khách hàng nghĩ đến đầu tiên khi phát sinh nhu cầu. Với doanh nghiệp nhỏ, đó thường là lúc cần các giải pháp tài chính như quản lý dòng tiền, thanh toán, bổ sung vốn hoặc mở rộng kinh doanh. Vì vậy, đây là thước đo quan trọng về mức độ ưu tiên và tin tưởng của khách hàng đối với một ngân hàng.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trước yêu cầu chuyên nghiệp hóa tài chính

SME hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch tài chính, quản trị dòng tiền và chuẩn hóa dữ liệu ngày càng cao, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không chỉ cần nguồn vốn mà còn cần những giải pháp tài chính hỗ trợ vận hành hiệu quả và phát triển bền vững.

Đặc biệt, các quy định mới về hóa đơn, chứng từ theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP đang thúc đẩy doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa hoạt động tài chính – kế toán. Vì vậy, ngân hàng ngày nay không chỉ là nơi cung cấp khoản vay mà còn là đối tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý dòng tiền, giao dịch số và tiếp cận các cơ hội tăng trưởng.

Doanh nghiệp nhỏ ưu tiên ngân hàng an toàn, xử lý nhanh và có hệ sinh thái tài chính toàn diện

Cũng trong dữ liệu đo lường "Vietnam mSME Corporate Banking Brand Health" NielsenIQ, khi được hỏi về các yếu tố quan trọng khi lựa chọn ngân hàng cho doanh nghiệp, nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ thể hiện rõ sự ưu tiên đối với các ngân hàng có nền tảng an toàn, tốc độ xử lý nhanh, sản phẩm tài chính phù hợp và năng lực công nghệ tốt.

Những dữ liệu này cho thấy kỳ vọng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ đã vượt ra khỏi nhu cầu "có tài khoản" hoặc "có khoản vay". Họ cần một ngân hàng có thể đồng hành toàn diện: giao dịch an toàn, xử lý nhanh, sản phẩm phù hợp, nền tảng số thuận tiện và đội ngũ tư vấn đủ sát sao.

MB SME Banking ghi dấu nhờ tốc độ và hệ sinh thái đồng hành toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ

Kết quả khảo sát từ NielsenIQ cho thấy chiến lược phát triển khách hàng SME của MB đang đáp ứng đúng những nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp nhỏ: tốc độ, sự thuận tiện và khả năng tiếp cận vốn. Thông qua nền tảng số BIZ MBBank, doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch tài chính, quản lý dòng tiền và đăng ký vay vốn hoàn toàn trực tuyến với thời gian xét duyệt, giải ngân nhanh chóng, nhiều trường hợp hoàn tất trong ngày.

Bên cạnh đó, MB tiên phong triển khai các giải pháp tín dụng ứng dụng dữ liệu số, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, đồng thời phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện với các dịch vụ quản lý tài khoản, thanh toán, tài trợ thương mại và thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ.

Việc đồng thời dẫn đầu chỉ số Top-of-Mind và được ghi nhận nổi bật về tốc độ cho vay doanh nghiệp cho thấy MB không chỉ được khách hàng nhớ đến đầu tiên mà còn tạo dựng niềm tin bằng chất lượng sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm thực tế. MB tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

(*) Doanh nghiệp nhỏ: Theo quy ước trong nội dung khảo sát, là doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng/năm.

Về MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và SME, MB tập trung phát triển các giải pháp tài chính số, tín dụng, quản lý dòng tiền và dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp trên nền tảng BIZ MBBank, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành và tăng trưởng bền vững.

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