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Ngân hàng lớn nhất Việt Nam chuẩn bị trả cổ tức

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng lớn nhất Việt Nam chuẩn bị trả cổ tức

Tổng số tiền chi trả đợt cổ tức này là 3.276 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) vừa phê duyệt triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 20/07/2026 sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ là 4,5%. Ngày thanh toán là 20/8/2026. Tổng số tiền chi trả là 3.276 tỷ đồng. ﻿

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (24/04/2026), bên cạnh việc thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt 4,5% nêu trên, cổ đông BIDV đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 gồm 3 cấu phần, dự kiến nâng vốn điều lệ từ mức hiện tại lên xấp xỉ mốc 100 nghìn tỷ, triển khai trong giai đoạn 2026–2027.﻿

Cụ thể, ngân hàng sẽ ﻿﻿phát hành tối đa gần 498 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 6,8433%. Cấu phần này đã được NHNN chấp thuận đầu tháng 6/2026 (tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.981 tỷ đồng) và được HĐQT phê duyệt chi tiết ngày 19/05/2026, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 72.800 tỷ đồng lên 77.782 tỷ đồng, hoàn tất trong quý II-III/2026.

Ngoài ra, BIDV sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 tối đa hơn 1,39 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,19%.

Ngân hàng cũng có kế hoạch chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư (riêng lẻ hoặc ra công chúng) tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,71%, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

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