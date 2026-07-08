Các ngân hàng đánh giá thế nào về triển vọng lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng và huy động thời gian tới

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II/2026 tiếp tục được các TCTD đánh giá có sự cải thiện so với quý trước và duy trì tương đối ổn định, dù chưa đạt mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Hoạt động kinh doanh được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý III, đồng thời triển vọng cả năm 2026 được đánh giá lạc quan. Có 84,1% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng trưởng dương so với năm 2025; 10,6% lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 5,3% kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi.

Đối với hoạt động huy động và cấp tín dụng, tại kỳ điều tra này, các TCTD điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn năm 2026 xuống còn 14,3%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với kỳ điều tra trước; kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cũng được điều chỉnh xuống còn 14,5%, giảm 1,5 điểm phần trăm. Riêng trong quý III/2026, các TCTD kỳ vọng huy động vốn và dư nợ tín dụng đều tăng bình quân 4,2%. Kết quả điều tra cũng cho thấy huy động vốn ngắn hạn tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao hơn dài hạn, trong khi tín dụng trung và dài hạn được kỳ vọng tăng trưởng cao hơn tín dụng ngắn hạn.

Các TCTD tiếp tục đánh giá thanh khoản của hệ thống ngân hàng duy trì ở trạng thái "tốt" trong quý II/2026, dù có biểu hiện thu hẹp nhẹ. Theo kết quả điều tra, thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý III/2026 cũng như trong năm 2026 và năm 2027.

Về chất lượng tín dụng, kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của toàn hệ thống tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, tốc độ giảm có dấu hiệu chững lại trong quý II/2026 và được các TCTD kỳ vọng sẽ cải thiện trở lại trong quý III/2026.

Ở góc độ môi trường kinh doanh, từ 69,9% đến 76,8% TCTD đánh giá các nhân tố nội tại đã và sẽ tiếp tục góp phần cải thiện hoạt động kinh doanh trong quý II và cả năm 2026. Đồng thời, 67% TCTD cho rằng các nhân tố khách quan đã có tác động tích cực đến hoạt động của đơn vị; tỷ lệ này được kỳ vọng tăng lên 72,3% trong cả năm 2026.

Về thị trường lao động ngành Ngân hàng. Đến cuối quý II/2026, tỷ lệ TCTD cho biết đang thiếu lao động giảm xuống còn 23,9%, thấp hơn mức 27,2% ghi nhận vào cuối quý I/2026. Trong quý II, có 43,9% TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động, trong khi 26,4% cắt giảm lao động. Dự kiến trong quý III và cả năm 2026, khoảng 50-52,7% TCTD sẽ tiếp tục tuyển thêm nhân sự để đáp ứng yêu cầu hoạt động.