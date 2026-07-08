Đến 30/6: Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Chiều 07/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở KTNN. Ảnh: N.LỘC

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở KTNN và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu KTNN khu vực.

Các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ, Trần Minh Khương, Bùi Quốc Dũng; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài, làm gia tăng rủi ro đối với hòa bình, ổn định toàn cầu và khu vực, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa và chi phí vận tải quốc tế.

Ở trong nước, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời là năm đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 với nhiều thay đổi quan trọng. Cùng với đó, nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đột phá, cách mạng đang được triển khai quyết liệt, tạo động lực và xung lực mới cho phát triển nhanh, bền vững. Những yếu tố đó vừa mở ra yêu cầu mới, vừa đặt ra áp lực lớn hơn đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành KTNN.

Trong bối cảnh đó, Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, toàn Ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt được những kết quả rõ nét trên nhiều mặt công tác.

Cụ thể, kế hoạch kiểm toán năm 2026 được triển khai đồng bộ, đúng lộ trình, với nhiều đổi mới so với các năm trước; các báo cáo kiểm toán đã ban hành bước đầu cho thấy sự chuyển biến về chất lượng; phương châm hành động "Độc lập, khách quan, thủ pháp, liêm chính, trách nhiệm, an toàn và uy tín" tiếp tục được quán triệt trong toàn Ngành; nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN đã được ban hành kịp thời ngay từ đầu năm để định hướng thực hiện kế hoạch kiểm toán và các nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành...

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được phân công; vai trò điều hành của Thủ trưởng các đơn vị; cũng như tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành. Kết quả đó được thể hiện trên nhiều phương diện, từ thực hiện kế hoạch kiểm toán, theo dõi kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý theo chương trình đã đề ra.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cùng với việc quán triệt các chỉ đạo mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn theo tinh thần của Trung ương, BTV Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác này đã bước đầu tạo được chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và được thể hiện ngày càng rõ hơn trong kết quả các cuộc kiểm toán do các đơn vị thực hiện.

Bên cạnh những kết quả khá toàn diện, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng chỉ rõ hoạt động của Ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn.

Trên cơ sở đó, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Hội nghị tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, trước hết là để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời quan trọng hơn là phải tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành mà phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và các nhiệm vụ đột xuất được giao; bảo đảm mỗi cuộc kiểm toán thực sự nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy rõ hơn vai trò của KTNN trong tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, siết chặt quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, NSNN.

"Mọi nỗ lực đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động trong năm 2026 cuối cùng phải được đo bằng chất lượng và hiệu quả thực chất của hoạt động kiểm toán; bằng kết quả cụ thể của các cuộc kiểm toán; bằng khả năng góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, qua đó phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và mục tiêu tăng trưởng đã được Đại hội XIV của Đảng xác định" - Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nói.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: N.LỘC

Hoạt động kiểm toán tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt

Năm 2026 là năm KTNN tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán đối với niên độ ngân sách năm 2025 - năm đầu toàn hệ thống chính trị vận hành theo mô hình mới, mô hình chính quyền 3 cấp, song song triển khai kiểm toán nhiều kế hoạch, chương trình, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. KTNN tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC).

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động đã đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Ngành đã chủ động, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đã hoàn thành toàn diện, chất lượng các nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch với nhiều kết quả nổi bật.

Hoạt động kiểm toán tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông qua việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) và phương án tổ chức kiểm toán năm, cho đến lập KHKT cuộc kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán và kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; qua đó đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Theo KHKT năm 2026, KTNN thực hiện 173 Đoàn kiểm toán, gồm 169 Đoàn kiểm toán theo phương án tổ chức kiểm toán đầu năm và 4 Đoàn kiểm toán bổ sung. Phương án tổ chức kiểm toán năm 2026 được xây dựng theo hướng tiếp tục bố trí sắp xếp lồng ghép hợp lý các nhiệm vụ kiểm toán, hạn chế tần suất kiểm toán tại các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; đảm bảo giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán; cân đối nhân sự các đoàn kiểm toán ngay từ đầu năm, đảm bảo nguồn lực để thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) và các công việc khác theo nguyên tắc 1 kiểm toán viên tham gia không quá 2 đoàn kiểm toán trong năm (trừ trường hợp đặc biệt).

Ngay từ đầu năm 2026, Tổng Kiểm toán nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện KHKT như: Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện KHKT năm 2026, Phương án tổ chức kiểm toán năm 2026, Hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2026 và các đề cương, hướng dẫn kiểm toán.

Đặc biệt, nhằm kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành hướng dẫn về việc tổ chức kiểm toán Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; hướng dẫn việc tổng hợp kết quả kiểm toán phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo những vướng mắc, khó khăn của các địa phương sau sắp xếp trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Công văn về phối hợp thực hiện Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16; hướng dẫn nội dung kiểm toán xác định giá đất theo Nghị quyết số 29/2026/QH16…

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Kiểm toán nhà nước đã kịp thời định hướng, dẫn dắt và điều hành thống nhất hoạt động kiểm toán, bảo đảm việc triển khai KHKT năm 2026 và các nhiệm vụ phát sinh được thực hiện đồng bộ, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Trong quá trình kiểm toán, KTNN đã linh hoạt điều chỉnh giảm 2 nhiệm vụ và nội dung kiểm toán đồng thời bổ sung 8 nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và theo đề nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Cùng với đổi mới tổ chức kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước thường xuyên chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp PCTNLPTC trong hoạt động kiểm toán.

Công tác KSCLKT tiếp tục được tăng cường. Đến hết ngày 30/6, KTNN đã thực hiện giám sát 111 đoàn kiểm toán; triển khai 4 cuộc kiểm soát trực tiếp và 4 cuộc kiểm soát việc tổ chức KSCLKT của các Kiểm toán trưởng. Các đoàn kiểm toán đã thực hiện đầy đủ quy định và bám sát các hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn về mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu. Nhiều đoàn kiểm toán có chất lượng phát hiện tốt, kiến nghị xử lý tài chính lớn, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán tiếp tục được giữ vững.

Đặc biệt, KTNN đã ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới, hệ thống mẫu biểu kiểm toán và hướng dẫn khung kiểm toán đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kiểm toán hiệu quả đầu tư công.

Đến 30/6, Kiểm toán nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng

Với các giải pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, đến 30/6, toàn Ngành đã xét duyệt 111 KHKT, triển khai 106 Đoàn kiểm toán, kết thúc 56 Đoàn kiểm toán, phát hành chính thức 36 Báo cáo kiểm toán (BCKT).

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 30/6/2026, đối với 55 BCKT đã phát hành (gồm 19 BCKT thuộc KHKT bổ sung năm 2025 được phát hành trong năm 2026 và 36 BCKT thuộc KHKT năm 2026), KTNN kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN 10.042 tỷ đồng, kiến nghị khác 28.663 tỷ đồng và 4.577.148 USD; đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn đối với 59 văn bản (gồm 1 Luật, 2 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 6 Thông tư và 47 văn bản khác); kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với sai phạm phát hiện qua hoạt động kiểm toán tại 22 BCKT.

Các KTNN khu vực tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến. Ảnh: N.LỘC

KHKT năm 2026 đang được triển khai bảo đảm tiến độ theo phương án tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt; các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, trong đó phần lớn các nhiệm vụ kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) và báo cáo quyết toán NSĐP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành - Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm cho biết.

Một dấu ấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2024 trước Quốc hội. Với nhiều phát hiện, Báo cáo được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao; đồng thời KTNN tham gia ý kiến có trách nhiệm với nhiều nội dung về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, chủ trương đầu tư các chương trình, dự án được Quốc hội thảo luận thông qua.

Bên cạnh đó, KTNN đã tổ chức tổng hợp kết quả kiểm toán theo các chuyên đề, nhiệm vụ để báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội; Báo cáo kết quả kiểm toán đối với các dự án lớn, trọng điểm; Báo cáo kết quả tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Để nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN đã có Văn bản đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Công tác PCTNLPTC tiếp tục được tăng cường, trong đó Đảng ủy KTNN đã thành lập Ban Chỉ đạo PCTNLPTC của Ngành.

Tính đến hết tháng 6/2026, KTNN đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; cung cấp 20 hồ sơ, báo cáo kiểm toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra. Đồng thời, KTNN đã cho ý kiến đối với 499 nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo kịp thời, trung thực, khách quan về trách nhiệm có liên quan đến kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Qua kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP năm 2025 tại một số tỉnh, thành phố, KTNN có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố về việc xác định kết dư NSĐP, kết dư NSNN do có sự chưa thống nhất giữa quy định của Luật NSNN năm 2025 và Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn Luật NSNN năm 2025.



Hoàn thiện thể chế, quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Song song với hoạt động chuyên môn, KTNN tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai mạnh mẽ, quyết liệt việc phân cấp, phân quyền cho các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực thông qua hoạt động thanh tra hành chính và trong toàn bộ quy trình kiểm toán.

Đảng ủy KTNN đã thành lập các Ban Chỉ đạo để triển khai đánh giá Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, xây dựng định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết thi hành Luật KTNN và nghiên cứu sửa đổi Luật KTNN.

Bám sát định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Kiểm toán nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của KTNN cũng như các đầu mối bên trong của các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ nhiệm vụ, rõ địa bàn, lĩnh vực phụ trách; một đơn vị làm nhiều việc, phụ trách nhiều địa bàn, lĩnh vực, song một việc, một lĩnh vực, địa bàn chỉ giao một đơn vị thực hiện, chịu trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, KTNN đang hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và Danh mục vị trí việc làm, khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm của các đơn vị hành chính thuộc KTNN để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy. Đảng ủy KTNN đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của KTNN. Dự án "Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán" đang tiếp tục triển khai thực hiện; các đơn vị chủ trì kiểm toán đẩy mạnh triển khai Cổng trao đổi thông tin nhằm tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán…

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa KTNN và các cơ quan, đơn vị trong hoạt động kiểm toán, trong tháng 6/2026, KTNN đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký Quy chế phối hợp giữa KTNN và Bộ Quốc phòng; giữa KTNN với Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), KTNN đã tổ chức Chương trình "Về nguồn" dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao tặng nhà tình nghĩa; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế.

Cùng với đó, công tác hợp tác quốc tế, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác tổng hợp, văn thư lưu trữ, tài chính, quản trị, hậu cần, công tác báo chí tuyên truyền… tiếp tục được triển khai theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực.



