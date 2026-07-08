Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Fintech Singapore

Tham dự buổi làm việc, về phía Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có: TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam (CLB VietFintech); cùng đại diện một số Ban, đơn vị trong Cơ quan Thường trực Hiệp hội.

Về phía đoàn Fintech Singapore có: Ông Shakeel Rashid, Giám đốc Quan hệ đối tác và Truyền thông, Hiệp hội Fintech Singapore (SFA) - Trưởng đoàn; cùng đại diện 7 công ty Fintech hàng đầu tại Singapore.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Chào mừng đoàn doanh nghiệp Fintech Singapore tới làm việc, TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, vô cùng ấn tượng trước những bước đi chiến lược mang tính tiên phong của Singapore, đặc biệt là vai trò định hướng của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) trong việc xây dựng một hành lang pháp lý vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt cho dịch vụ tài chính. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ người tiêu dùng và an ninh mạng đối với dịch vụ tài chính số tại Singapore đã tạo dựng được niềm tin vững chắc cho thị trường.

Chia sẻ về hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, TS. Đào Minh Tú cho biết, trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc đối với các ngân hàng Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính tiện lợi, an toàn và cá nhân hóa của khách hàng. Tuy nhiên, đây là quá trình phức tạp, đòi hỏi nguồn lực lớn về công nghệ và con người.

“Chính vì vậy, xu hướng trên thế giới hiện nay không còn là cạnh tranh giữa ngân hàng và Fintech, mà là hợp tác để cùng phát triển. Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính, uy tín và năng lực quản trị của ngân hàng với sức sáng tạo và công nghệ của Fintech sẽ tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính số an toàn, thuận tiện và hiệu quả hơn, đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp”, TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đào Minh Tú cho biết thêm, Việt Nam đang xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế đặt tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, nên việc hình thành hệ sinh thái hợp tác này là yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh. Do đó, học hỏi kinh nghiệm thực tế và cơ chế hợp tác thành công từ Singapore là vô cùng cần thiết.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đào Minh Tú đánh giá buổi làm việc là cơ hội kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai nước, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững hơn.

Ông Shakeel Rashid, Giám đốc Quan hệ đối tác và Truyền thông, Hiệp hội Fintech Singapore (SFA)

Đại diện đoàn Fintech Singapore phát biểu tại buổi làm việc, ông Shakeel Rashid, Giám đốc Quan hệ đối tác và Truyền thông, Hiệp hội Fintech Singapore (SFA) chia sẻ sự phát triển của các công ty Fintech tại Singapore.

Qua chia sẻ, ông Shakeel Rashid cho biết, hệ sinh thái Fintech tại Singapore hiện bao gồm hơn 1.700 công ty Fintech hoạt động đa dạng trên mọi lĩnh vực và đứng thứ 6 trên thế giới về các chỉ số Fintech toàn cầu.

“Để đưa Singapore trở thành một trung tâm Fintech toàn cầu, chúng tôi có 3 yếu tố đóng góp then chốt: Hệ sinh thái toàn diện, khung pháp lý năng động, vai trò của các hiệp hội”, ông Shakeel Rashid chia sẻ và cho biết thêm: “Thông qua danh sách các sáng kiến từ Cơ quan Tiền tệ Singapore, chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra môi trường tối ưu nhất cho các công ty Fintech hoạt động”.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện 7 công ty Fintech Singapore đã chia sẻ nhanh về mô hình hoạt động, đồng thời giới thiệu các giải pháp thực tế giúp nâng cao tính ứng dụng của AI trong ngành Ngân hàng, tiêu biểu như công nghệ chấm điểm tín dụng.

Đáng chú ý, các chuyên gia Singapore cho biết, hành lang pháp lý dành cho AI tại đảo quốc này hiện đã được xây dựng khá toàn diện. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp Singapore bày tỏ mong muốn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo; cũng như cung cấp các giải pháp kỹ thuật giúp doanh nghiệp Việt Nam đánh giá, đo lường mức độ an toàn khi ứng dụng công nghệ này vào vận hành.

Bên cạnh những lợi ích vượt trội, đại diện phía Singapore cũng lưu ý rằng sự bùng nổ của AI đang kéo theo không ít rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là các mối đe dọa liên quan đến công nghệ Deepfake trong các hành vi gian lận tài chính.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam (CLB VietFintech) chia sẻ tại buổi làm việc

Đại diện CLB VietFintech (trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam), ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Chủ nhiệm CLB đã có những chia sẻ tổng quan về CLB cũng như bức tranh toàn cảnh của hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam.

Theo ông Thắng, cả nước hiện có khoảng 400 doanh nghiệp Fintech, hoạt động sôi nổi trong 5 lĩnh vực chính: Thanh toán số, cho vay số, WealthTech, Blockchain/Crypto và InsurTech. Ước tính quy mô thị trường này đạt khoảng 19,8 tỷ USD vào năm 2025 và dự báo bứt phá lên mốc 60,4 tỷ USD vào năm 2032.

Về hành lang pháp lý, Việt Nam đã ban hành Nghị định 94/2025/NĐ-CP cho phép Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đầu tiên cho Fintech trong lĩnh vực ngân hàng. Nghị định 94/2025/NĐ-CP được ban hành hướng đến mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá ngành Ngân hàng và phổ cập tài chính minh bạch, an toàn.

Qua phát biểu, ông Nguyễn Đăng Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với hoạt động Fintech tại Việt Nam hiện nay. Về mặt cơ hội, thị trường Việt Nam đang sở hữu những lợi thế lớn như cơ cấu dân số trẻ với tỷ lệ số hóa cao, định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cùng một hành lang pháp lý ngày càng định hình rõ nét. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức không nhỏ, bao gồm rủi ro về an ninh mạng và lừa đảo trực tuyến, áp lực hoàn thiện khung pháp lý thử nghiệm, cũng như bài toán khan hiếm nguồn nhân lực Fintech chất lượng cao.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã có những trao đổi, chia sẻ thêm về sự phát triển của thị trường Fintech Việt Nam và Fintech Singapore, các công nghệ mới cho hoạt động ngân hàng, an ninh mạng,... cũng như các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đào Minh Tú và ông Shakeel Rashid, Giám đốc Quan hệ đối tác và Truyền thông, Hiệp hội Fintech Singapore (SFA) chụp ảnh lưu niệm