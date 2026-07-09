TAND TPHCM trả hồ sơ vụ mua bán trái phép hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

Trong đó, bị cáo Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, cùng là con bị cáo Lệ) bị xét xử về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Bị cáo Phan Ngọc Thanh Trúc (33 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Tuyết Vũ Oanh và Nguyễn Tuyết Vũ Anh thừa nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, nhưng đề nghị HĐXX xem xét lại hành vi rửa tiền.

Hai vợ chồng bị cáo Huỳnh Ngọc Tỏa và Phạm Thúy Hồng Ngân cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, hai bị cáo đã mở tổng cộng 34 tài khoản ngân hàng cho bị cáo Nguyễn Tuyết Vũ Anh thuê để hưởng lợi.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2020, bị cáo Nguyễn Tuyết Vũ Oanh là Trưởng phòng C&B của Công ty Lobal Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền qua các trang web. Công ty này mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Tháng 4-2021, bị cáo Oanh kết nối giữa Mia (chưa rõ lai lịch, nhân viên công ty) với em gái mình - bị cáo Nguyễn Tuyết Vũ Anh. Mục đích tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, chuyển qua Campuchia cho Mia sử dụng giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Đến tháng 3-2022, bị cáo Oanh tiếp tục kết nối bị cáo Anh với Minh Khang (chưa rõ lai lịch, nhân viên công ty) để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, gửi qua Campuchia cho Minh Khang.

Khoảng tháng 9-2022, bị cáo Anh về Việt Nam, tham gia hoạt động tổ chức thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng tại Campuchia.

Minh Khang tạo nhóm Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan và Gaby (là tài khoản của bị cáo Oanh), Bonnie (tài khoản của bị cáo Anh) để trao đổi về hoạt động tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Võ Thị Lệ (mẹ ruột của hai bị cáo Anh và Oanh), từ tháng 4-2021 đến tháng 12-2021, bị cáo này đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho bị cáo Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Từ tháng 3-2022 đến ngày 26-12-2024, bị cáo Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho bị cáo Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.