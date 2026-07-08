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Tất cả người dân có bằng lái xe hết hạn chú ý quy định mới của Bộ Công an

| | Xã hội

Đó là gì?

Câu hỏi 1/4: Theo quy định mới, trường hợp nào KHÔNG được đổi giấy phép lái xe?

A. GPLX bị mất nhưng có thông tin trong hệ thống

B. GPLX không có trong hệ thống thông tin của Cục CSGT ✅

C. GPLX hết hạn dưới 3 tháng

D. Người vi phạm đã nộp phạt xong

Đáp án đúng là: B. GPLX không có trong hệ thống thông tin của Cục CSGT.

Giải thích: Theo Thông tư 108/2026/TT-BCA, một trong những trường hợp không được đổi GPLX là khi giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin của Cục Cảnh sát giao thông hoặc bảng kê danh sách cấp GPLX.

Câu hỏi 2/4:Theo quy định mới từ 1/7/2026, bằng lái xe hết hạn dưới bao nhiêu ngày được cấp đổi không cần sát hạch?

A. Dưới 15 ngày

B. Dưới 30 ngày

C. Dưới 60 ngày

D. Dưới 90 ngày

Đáp án đúng là: B. Dưới 30 ngày.

Giải thích: Theo Thông tư 108/2026/TT-BCA có hiệu lực từ 1/7/2026, giấy phép lái xe quá hạn dưới 30 ngày được cấp đổi mà không cần sát hạch. Đây là quy định mới tạo thuận lợi cho người dân.

Câu hỏi 3/4: Bằng lái xe quá hạn từ 30 ngày đến dưới 1 năm phải thi lại phần nào?

A. Phần lý thuyết

B. Phần thực hành trên đường

C. Cả lý thuyết và thực hành

D. Không phải thi lại

Đáp án đúng là: A. Phần lý thuyết.

Giải thích: Quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm, người dân phải sát hạch lại phần lý thuyết. Nếu quá hạn từ 1 năm trở lên phải thi đầy đủ lý thuyết, thực hành trong hình và trên đường.

Câu hỏi 4/4: Quy định mới về cấp đổi bằng lái xe hết hạn thuộc Thông tư nào?

A. Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

B. Thông tư 01/2021/TT-BGTVT

C. Thông tư 108/2026/TT-BCA

D. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Đáp án đúng là: C. Thông tư 108/2026/TT-BCA.

Giải thích: Bộ Công an ban hành Thông tư 108 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó nêu rõ quy định mới về cấp đổi GPLX hết hạn.

Theo Văn Chế

Đời sống và pháp luật

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