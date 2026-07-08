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Dự kiến Quốc hội họp kỳ không thường lệ trong 20 ngày, khai mạc sáng 3/8

| | Xã hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8, được chia làm hai đợt, xem xét, quyết định tổng số 27 nội dung.

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 8/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất , Quốc hội khóa XVI (kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8).

Theo tờ trình của Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, dự kiến tại kỳ họp không thường lệ, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm các dự án: Luật Đô thị đặc biệt, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cùng với đó là các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, cũng được xem xét thông qua tại kỳ họp tới.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng cho ý kiến lần đầu với 4 dự án luật khác gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước gồm chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tại kỳ họp này dự kiến sẽ bố trí thảo luận chung các dự án, dự thảo cùng lĩnh vực, cùng cơ quan trình, thẩm tra hoặc bố trí thảo luận sớm các nội dung đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến trước…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc vào ngày 24/8, được chia làm 2 đợt. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét, quyết định tổng số 27 nội dung, trong đó xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

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