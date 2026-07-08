Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Trần Thủy Tuyên SN 1995 và chồng

| | Xã hội

Lê Hoàng Nhân bị bắt quả tang khi có hành vi tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng, còn vợ Trần Thủy Tuyên thừa nhận mua bán lô đề với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa chủ trì phối hợp Công an xã Tân Hòa và Phong Thạnh kịp thời phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Hoàng Nhân (sinh năm 1993, cư trú ấp 4, xã Tân Hòa) và Trần Thanh Tâm (sinh năm 1991, cư trú ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh) thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng hoạt động cá cược bóng đá được thua bằng tiền dựa trên kết quả các trận đấu WORLD CUP 2026 thông qua ứng dụng zalo, tạm giữ 04 điện thoại di động và tang vật liên quan.

Qua lời khai ban đầu, Nhân và Tâm nhận các tin nhắn giao dịch cá cược bóng đá của 12 con bạc với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Ngoài ra, vợ của Nhân là Trần Thủy Tuyên (sinh năm 1995, cư trú cùng địa phương) thừa nhận thông qua tài khoản zalo để hoạt động ghi mua bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền Tuyên mua bán số lô, số đề trên 400 triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo khẩn: Tất cả người dân khi nhận được cuộc gọi này, cần lập tức dập máy

Cảnh báo khẩn: Tất cả người dân khi nhận được cuộc gọi này, cần lập tức dập máy Nổi bật

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Viên chức quản lý phải tự nguyện từ chức nếu vợ chồng, con cái vi phạm pháp luật

Viên chức quản lý phải tự nguyện từ chức nếu vợ chồng, con cái vi phạm pháp luật

16:59 , 08/07/2026
Gắn biển số ‘phát lộc’ giả, tài xế bị phạt 40 triệu đồng

Gắn biển số ‘phát lộc’ giả, tài xế bị phạt 40 triệu đồng

16:24 , 08/07/2026
Công an Hà Nội thông tin đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 7 giờ sáng mai

Công an Hà Nội thông tin đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 7 giờ sáng mai

16:04 , 08/07/2026
Tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều Oanh SN 1984 và 2 người đàn ông ở nhà nghỉ

Tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều Oanh SN 1984 và 2 người đàn ông ở nhà nghỉ

15:40 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên