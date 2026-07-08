Bắt Trần Thủy Tuyên SN 1995 và chồng

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa chủ trì phối hợp Công an xã Tân Hòa và Phong Thạnh kịp thời phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Hoàng Nhân (sinh năm 1993, cư trú ấp 4, xã Tân Hòa) và Trần Thanh Tâm (sinh năm 1991, cư trú ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh) thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng hoạt động cá cược bóng đá được thua bằng tiền dựa trên kết quả các trận đấu WORLD CUP 2026 thông qua ứng dụng zalo, tạm giữ 04 điện thoại di động và tang vật liên quan.

Qua lời khai ban đầu, Nhân và Tâm nhận các tin nhắn giao dịch cá cược bóng đá của 12 con bạc với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Ngoài ra, vợ của Nhân là Trần Thủy Tuyên (sinh năm 1995, cư trú cùng địa phương) thừa nhận thông qua tài khoản zalo để hoạt động ghi mua bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền Tuyên mua bán số lô, số đề trên 400 triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.