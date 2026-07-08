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Thi hành lệnh bắt Nguyễn Thụy Bích Hồng SN 1991

| | Xã hội

Công an nhận tin tố giác của người dân về việc bị Nguyễn Thụy Bích Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền xin việc.

Công an Quảng Ngãi mới đây cho biết, ngày 3/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng (SN 1991; trú tại đường Lê Trọng Tấn, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà N.T.T.T (SN 1988, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và bà N.T.T.C (SN 1988, trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị Nguyễn Thụy Bích Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền xin việc.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan điều tra xác định, trong năm 2022, Hồng đã đưa ra thông tin gian dối “bản thân đang làm bộ phận tài chính của Công ty Cao su tại TP.HCM, có quan hệ quen biết có thể xin việc tại Công ty Cao su”. Tin tưởng thông tin Hồng đưa ra, bà T và bà C đã đưa cho Hồng tổng số tiền 240 triệu đồng với mục đích xin việc. Qua đó, Hồng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng - Ảnh: Công an Quảng Ngãi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định: Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên, Hồng cũng đưa ra thông tin gian dối “Công ty Cao su nơi Hồng làm việc có dự án đất phân lô bán nền tại khu vực xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum (cũ)” và Hồng có thể liên hệ để đứng ra mua đất dự án. Tin tưởng, bà T đã đưa cho Hồng số tiền 540 triệu để mua đất dự án. Với thủ đoạn trên, Hồng đã chiếm đoạt số tiền 540 triệu của bà T.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của bị can.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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