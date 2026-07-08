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Công an Hà Nội thông tin đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 7 giờ sáng mai

| | Xã hội

Công an thành phố thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Công an thành phố Hà Nội vừa có thông báo cấm đường, tạm cấm, phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện từ ngày 9/7/2026. Theo đó, trong các ngày từ 09/7 đến 12/7/2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Danh sách các tuyến đường cấm triệt để

Từ 20h00’ đến 23h00’ ngày 09/7/2026, cấm triệt để các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục).

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Từ 07h00’ đến 22h30’ ngày 09/7/2026 và từ 07h00’ đến 19h00’ ngày 10/7/2026, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.Phương án phân luồng giao thông trong thời gian cấm, tạm cấm Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc Thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc Thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III,... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc Thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam Thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, vành đai III,... và ngược lại.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Theo Trang Anh

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