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Kiểm tra hành chính, công an bắt tạm giam nữ hành khách 46 tuổi

| | Xã hội

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nữ hành khách.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 7/7/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó, ngày 9/5/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (thuộc phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với ZHAO MAOYI (Triệu Mạo Y, sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc; trú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Triệu Mạo Y cất giấu tinh vi số lượng lớn tiền Trung Quốc (Nhân dân tệ) trên người và hành lý mà không thực hiện khai báo hải quan theo quy định. Tổng số tang vật thu giữ gồm 55.100 Nhân dân tệ (loại mệnh giá 100 Nhân dân tệ) tương đương hơn 180 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối tượng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Công an Quảng Ninh Đối tượng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tại Cơ quan điều tra, Triệu Mạo Y thừa nhận bản thân thường xuyên xuất nhập cảnh sang Việt Nam kinh doanh nên biết rõ quy định mang trên 6.000 Nhân dân tệ phải khai báo cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, do muốn mang nhiều tiền sang Việt Nam tiêu dùng mua bán hàng hóa nhưng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đối tượng đã cố tình chia nhỏ, cất giấu số tiền trên vào các vị trí nhạy cảm.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ZHAO MAOYI (Triệu Mạo Y) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 1, Điều 189 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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