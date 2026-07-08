Cảnh báo khẩn: Tất cả người dân khi nhận được cuộc gọi này, cần lập tức dập máy

Ngày 5/7 vừa qua, Công an Đồng Tháp phát cảnh báo cho biết: Trước đây, chúng ta thường tin rằng cuộc gọi hiển thị đúng tên người thân trong danh bạ là tuyệt đối an toàn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn : Tư duy này đã lỗi thời và cực kỳ nguy hiểm! Bằng thủ đoạn Giả mạo số điện thoại (Caller ID Spoofing), tội phạm công nghệ cao giờ đây đã có thể thao túng màn hình hiển thị.

Dù điện thoại hiện chính xác tên cha mẹ hay con cái, đó vẫn có thể là cái bẫy tinh vi của kẻ lừa đảo. Nhiều người dân thắc mắc: "Tôi đã lưu số này là "Con Trai", tại sao khi gọi đến máy lại hiện đúng chữ "Con Trai" mà người nói chuyện lại là kẻ lừa đảo?"

Vì sao màn hình hiện đúng tên người thân vẫn là giả mạo?

Theo cơ quan chức năng, bí mật nằm ở công nghệ tinh vi của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, với các thủ đoạn sau:

Tại tỉnh Đồng Tháp, thủ đoạn này đang có xu hướng nhắm vào các bậc phụ huynh lớn tuổi, người lao động ở các vùng nông thôn hoặc các gia đình có con em đi làm ăn xa, đi học tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Khi thấy màn hình hiện đúng tên con cháu mình kèm theo tiếng khóc lóc, thúc giục chuyển tiền đóng viện phí hay tiền chuộc, các bậc cha mẹ tại Đất Sen Hồng vì quá thương con đã hoảng loạn, không còn tâm trí để nghi ngờ. Nhiều người đã lập tức chạy ra ngân hàng hoặc các điểm chuyển tiền để gửi hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho kẻ xấu, để rồi sau đó gọi lại cho con thì mới bàng hoàng biết con mình vẫn an toàn, còn số điện thoại vừa rồi chỉ là giả mạo.

Để không trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiếp theo, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân:

Công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể chiến thắng được sự bình tĩnh và tỉnh táo của chúng ta. Người dân Đất Sen Hồng hãy luôn nhớ: màn hình hiện tên người thân chưa chắc đã là người thân đang gọi. Trước mọi tình huống thúc giục chuyển tiền gấp, hãy dập máy ngay để xác minh độc lập, tuyệt đối không hành động trong lúc hoảng loạn.

Hãy chia sẻ thông tin cảnh báo này đến cha mẹ, ông bà và người thân xung quanh để cùng nhau xây dựng một lá chắn vững chắc, bảo vệ gia đình và cộng đồng Đồng Tháp an toàn trước tội phạm công nghệ cao.