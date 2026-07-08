Viên chức quản lý phải tự nguyện từ chức nếu vợ chồng, con cái vi phạm pháp luật

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 259/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Có hiệu lực từ ngày 1/7, nghị định dành một mục quy định về cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý và tạm đình chỉ công tác đối với viên chức.

Trong đó, Chính phủ khuyến khích việc tự nguyện xin thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

(Ảnh minh họa)

Viên chức sau khi cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm mà có nguyện vọng thôi việc, nghỉ hưu thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu rõ, viên chức quản lý bị cho thôi chức vụ khi đơn vị thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý không đạt chỉ tiêu, kế hoạch theo quy định. Viên chức quản lý cũng bị cho thôi chức khi không kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền gây bức xúc trong dư luận.

Viên chức quản lý tự nguyện xin từ chức và được xem xét cho từ chức trong trường hợp bản thân nhận thấy hạn chế về năng lực lãnh đạo, quản lý hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

Xin từ chức khi sa vào tệ nạn xã hội

Cùng với đó, việc xem xét cho từ chức cũng được áp dụng khi người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách trực tiếp hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Căn cứ để xem xét cho từ chức là viên chức quản lý có 2 năm không liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ; có hành vi vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định, viên chức để người thân (vợ, chồng, con) vi phạm pháp luật của Nhà nước; sa vào tệ nạn xã hội và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị, cũng bị áp dụng hình thức trên.

Viên chức để người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân để trục lợi và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức, trừ trường hợp bản thân không biết.

Trường hợp tự nguyện xin từ chức hoặc xem xét cho từ chức cũng được áp dụng trong trường hợp viên chức không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Các trường hợp không xem xét cho từ chức Nghị định cũng nêu rõ về việc không xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức đối với viên chức quản lý nếu thuộc một trong các trường hợp: Viên chức đang đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ do bản thân viên chức đã thực hiện, nếu viên chức từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao. Viên chức đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Những trường hợp có đủ căn cứ miễn nhiệm theo quy định.



