Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt tổ công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt Phạm Ngọc Từ SN 1990 liên quan số tiền 195 tỷ đồng

| | Xã hội

Từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, Từ đã tổ chức đường dây phạm pháp với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web Bóng88 hoạt động với quy mô lớn, liên quan nhiều địa phương nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6/2026, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét tại các địa điểm thuộc các xã Sơn Hòa, Suối Trai, Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện, vật chứng liên quan; đồng thời đưa 08 đối tượng về làm việc và triệu tập thêm 04 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đồng thời, khởi tố 12 bị can, trong đó 02 bị can về tội Tổ chức đánh bạc gồm Phạm Ngọc Từ (sinh năm 1990, trú thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Công Vũ (sinh năm 1990, trú thôn Tân An, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

10 bị can bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm: Hoàng Ngọc Anh Hoang (sinh năm 1986), Nguyễn Công Hưng (sinh năm 1972), Hà Quốc Oanh (sinh năm 1986), Hồ Thế Anh (sinh năm 1992), Lê Văn Bình (sinh năm 1984), Nguyễn Hữu Vũ (sinh năm 1977), Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1987), Võ Văn Bình (sinh năm 1994), Huỳnh Văn Giang (sinh năm 1987) và Ngô Thế Dũ (sinh năm 2004).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Từ; ra Lệnh tạm giam đối với Võ Văn Bình, Nguyễn Hữu Vũ và Hồ Công Vũ; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.


Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo khẩn: Tất cả người dân khi nhận được cuộc gọi này, cần lập tức dập máy

Cảnh báo khẩn: Tất cả người dân khi nhận được cuộc gọi này, cần lập tức dập máy Nổi bật

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Dự kiến Quốc hội họp kỳ không thường lệ trong 20 ngày, khai mạc sáng 3/8

Dự kiến Quốc hội họp kỳ không thường lệ trong 20 ngày, khai mạc sáng 3/8

21:16 , 08/07/2026
Vì sao xuất hiện vòi rồng khổng lồ ở Hưng Yên ?

Vì sao xuất hiện vòi rồng khổng lồ ở Hưng Yên ?

20:59 , 08/07/2026
Tạm giữ Thạch Kim Thái SN 1978 sát hại vợ bỏ trong bao bố ở sông Sài Gòn: Lời khai gây phẫn nộ

Tạm giữ Thạch Kim Thái SN 1978 sát hại vợ bỏ trong bao bố ở sông Sài Gòn: Lời khai gây phẫn nộ

20:30 , 08/07/2026
Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa vì nhận hối lộ để cấp phép cho 686 phòng khám, tiệm thuốc

Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa vì nhận hối lộ để cấp phép cho 686 phòng khám, tiệm thuốc

18:15 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên