Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an truy tìm người tên Ngô Thị Như và Trần Ngọc Chung

| | Xã hội

Ai biết hoặc nhìn thấy Ngô Thị Như và Trần Ngọc Chung ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội ngày 8/7/2026 cho biết đang truy tìm 2 người tên Ngô Thị Như và Trần Ngọc Chung.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến đối tượng Ngô Thị Như (SN: 1980; nơi ĐKTT: Tổ 13, Khu Đông, Ấp Hòa Hợp, xã Xuân Định, Đồng Nai).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Ngô Thị Như hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Ngô Thị Như ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0972533238) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Ngô Thị Như (trái) và Trần Ngọc Chung - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến người tên Trần Ngọc Chung (SN: 1968; nơi ĐKTT: Tổ dân phố Bình Nguyên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Trần Ngọc Chung hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Trần Ngọc Chung ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0908111079) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Đẹp SN 1974

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Đẹp SN 1974 Nổi bật

Tất cả người dân có bằng lái xe hết hạn chú ý quy định mới của Bộ Công an

Tất cả người dân có bằng lái xe hết hạn chú ý quy định mới của Bộ Công an Nổi bật

Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 300mm

Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 300mm

07:15 , 09/07/2026
Người lao động cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo hưởng bảo hiểm thất nghiệp

07:01 , 09/07/2026
Quảng Ngãi: Khởi tố Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty

Quảng Ngãi: Khởi tố Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty

06:50 , 09/07/2026
Hàng loạt tổ công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt Phạm Ngọc Từ SN 1990 liên quan số tiền 195 tỷ đồng

Hàng loạt tổ công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt Phạm Ngọc Từ SN 1990 liên quan số tiền 195 tỷ đồng

21:38 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên