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Công an truy tìm người tên Lê Thành Trung SN 1974 và Nguyễn Thị Kim SN 1968

| | Xã hội

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm 2 người có tên Lê Thành Trung và Nguyễn Thị Kim.

Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác Lê Thành Trung (SN 1974; thường trú tại: B22- TT15 KĐT Văn Quán, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim (SN 1968; thường trú tại: số 3 ngõ 86 Cầu Am, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

Theo đơn trình báo, vào năm 2017, Trung và Kim có hỏi mượn anh H (trú tại phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 . Tuy nhiên sau khi quá thời hạn, hai đối tượng không hoàn trả chiếc xe ô tô trên cho anh H.

Công an Hà Nội truy tìm 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ - Ảnh: Công an Hà Nội

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được hai đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm hai người có thông tin trên.

Ai biết thông tin về hai đối tượng trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0986194222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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