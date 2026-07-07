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Bắt giữ Hồ Thị Thùy Trang SN 2002 trong nhà nghỉ

| | Xã hội

Hồ Thị Thùy Trang (SN 2002, TP Đồng Nai) bị bắt giữ cùng Đàm Quang Huy (SN 1993, TP. Đồng Nai).

Ngày 6/7/2026, Công an xã Thiện Hưng, TP. Đồng Nai cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 3/7, tại phòng số 6, nhà nghỉ M.T (thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng), lực lượng Công an xã Thiện Hưng kiểm tra, phát hiện Đàm Quang Huy (SN 1993, trú thôn Tân Tiến, xã Tân Tiến, TP. Đồng Nai) và Hồ Thị Thùy Trang (SN 2002, trú thôn Bình Thắng, xã Đa Kia, TP Đồng Nai) đang cùng sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm ma túy đá và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy cả Huy và Trang đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận cùng góp tiền mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và tổ chức sử dụng tại nhà nghỉ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện, Công an xã Thiện Hưng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

phunumoi.net.vn

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