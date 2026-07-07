Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ trả lời 3 câu hỏi trước khi quyết định

Đã tốt rồi phải tốt hơn nữa

Chiều 6/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm nay.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan của Quốc hội đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH.

Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột trong hoàn thiện thể chế và trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan phải nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục hoàn thiện. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đã tốt rồi thì phải tốt hơn nữa, đã xuất sắc rồi thì phải xuất sắc hơn nữa.

Mỗi dự án luật, nghị quyết phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển; kiên quyết không trình những nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa bảo đảm chất lượng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điểm nghẽn hiện nay không còn chủ yếu nằm ở chủ trương, mà ở chất lượng tổ chức thực hiện. “Trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chất lượng là yêu cầu đặt ra hàng đầu, đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư, đào sâu nghiên cứu hơn nữa”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Quốc hội cho hay, dù có máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại đến đâu thì trí tuệ con người vẫn là yếu tố quyết định thành công. Thực tế vẫn còn có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét; có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng; có việc tham mưu còn yếu về tính dự báo, chưa thật sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiên cứu, suy ngẫm kỹ vấn đề này để thời gian tới không chỉ làm nhanh, có kết quả, mà còn phải đánh giá được hiệu quả, đánh giá được chất lượng.

Mỗi cán bộ phải tự trả lời ba câu hỏi

Từ thực tiễn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt tinh thần: Đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi; kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm; hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Liên hệ việc sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu kỹ các hạn chế đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra, từ đó tự soi, tự sửa, thấy người để thấy mình, kịp thời chấn chỉnh trong hoạt động của các cơ quan Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: QH.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của Quốc hội; tập trung chuẩn bị thật tốt các nội dung trình kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và kỳ họp thường lệ cuối năm.

Lãnh đạo Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giám sát phải đi vào thực chất, theo đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị; tăng cường hậu kiểm, làm rõ trách nhiệm.

Đối với từng đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải thấy rõ trách nhiệm lớn của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đại biểu Quốc hội phải gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

“Điều tôi trăn trở không phải là các cơ quan làm nhiều việc hơn, mà là làm đúng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho Quốc hội, cho xã hội. Mỗi cơ quan, mỗi đồng chí lãnh đạo và mỗi cán bộ phải biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình công tác thành kết quả cụ thể; lấy kết quả công việc để khẳng định năng lực, lấy hiệu quả phục vụ để khẳng định trách nhiệm, lấy sự hài lòng của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân làm thước đo cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ và đề nghị mỗi cán bộ, trước mỗi quyết định và mỗi công việc, luôn tự đặt cho mình ba câu hỏi: Đã đúng chủ trương chưa? Đã mang lại giá trị cao nhất chưa? Đã làm hết trách nhiệm của mình chưa?

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu mỗi người đều trả lời được ba câu hỏi đó bằng hành động và kết quả cụ thể thì chất lượng hoạt động của Quốc hội chắc chắn sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ hơn.