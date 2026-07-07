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Khởi tố Nguyễn Hữu Khánh SN 1997 cùng 2 người khác, phong toả 178 tài khoản ngân hàng

| | Xã hội

Nguyễn Hữu Khánh bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Ngày 5/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997, ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Kết luận điều tra xác định, khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Hữu Khánh đứng tên mở 14 tài khoản ngân hàng bán cho đối tượng Phạm Ngọc Phước.

Nhận thấy việc mở bán trái phép tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm tiền, Khánh đã đứng ra làm trung gian mua bán tài khoản ngân hàng cho Phước để nhận tiền trả công "giới thiệu" từ Phước.

Thông qua các mối quan hệ cá nhân, từ tháng 4 đến tháng 11/2022, Nguyễn Hữu Khánh đã liên hệ, hướng dẫn giới thiệu 10 cá nhân đến các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TPHCM mở tổng cộng 62 tài khoản ngân hàng để bán cho Phạm Ngọc Phước. Quá trình phạm tội, Khánh thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng.

Liên quan đến đường dây tội phạm trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong toả 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng và khởi tố điều tra 3 đối tượng gồm Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Hữu Khánh (cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp), trong đó Phước và Nam đã bị xét xử về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Đối với Nguyễn Hữu Khánh, sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đã bỏ trốn sang Campuchia, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.

Đến tháng 3/2026, Nguyễn Hữu Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt sau khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Khánh được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để phục hồi điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua đây, Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện việc bán, cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng của bản thân, đồng thời không được tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cần kịp thời trình báo Cơ quan Công an gần nhất để tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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