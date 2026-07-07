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Khởi tố loạt Giám đốc, Phó Giám đốc và nhân viên tại các doanh nghiệp lớn

| | Xã hội

Đến nay, tổng số bị can trong vụ án đã lên tới 15 người.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty Cổ phần Hathaco cùng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đều là cá nhân đang công tác tại các đơn vị thi công hoặc tư vấn giám sát. Những người này bị xác định đã sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu và hoàn công công trình.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: CAHT)

Danh sách các bị can vừa bị khởi tố gồm: Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm; Nguyễn Văn Thành và Phạm Quang Ninh, nhân viên Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm; Doãn Mạnh Đồng, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Bắc Việt; Nguyễn Toàn Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT; cùng Lê Huy, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT.

Theo cơ quan điều tra, các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng là căn cứ quan trọng trong quá trình kiểm soát chất lượng công trình. Việc sử dụng tài liệu giả để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu không chỉ ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động đầu tư xây dựng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến chất lượng, độ an toàn của các công trình nếu vật liệu thực tế không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Trước đó, vụ án đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố liên quan đến hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã làm giả số lượng lớn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu và thanh quyết toán tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hành vi này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, làm sai lệch hồ sơ kỹ thuật của công trình và có thể kéo theo nhiều hệ lụy trong quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố tổng cộng 15 bị can liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan, đồng thời rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh công tác kiểm soát chất lượng công trình xây dựng ngày càng được siết chặt.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh.

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