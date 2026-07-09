'Những dấu hiệu bất thường tại Tuyên Quang có thể không phải là trường hợp cá biệt'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây là quyết định tố tụng mới được đưa ra sau 3 ngày Nguyễn Hà Duy bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.

Bị can Nguyễn Hà Duy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó 147 bài là của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Qua phân tích dữ liệu, nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp, làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình xác minh bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản bài thi và chấm thi, nhưng nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi.

Bị can Nguyễn Hà Duy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Đánh giá về vụ việc này, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho rằng đây là hiện tượng "bất bình thường", cần được điều tra, làm rõ để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng của kỳ thi.

Cần làm rõ bản chất vụ án, xử lý nghiêm tổ chức hoặc cá nhân liên quan

Ông cho rằng việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can đối với một giáo viên mới chỉ là bước đầu của quá trình điều tra. Nếu quá trình điều tra phát hiện còn có tổ chức hoặc cá nhân khác liên quan thì cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm.

"Tôi đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang trong việc xử lý vụ việc. Cần làm rõ bản chất vụ án, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm để không làm ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cũng như niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục", ông Hòa nhấn mạnh.

Theo ông Hòa, những dấu hiệu bất thường tại Tuyên Quang có thể không phải là trường hợp cá biệt. Vì vậy, ngành giáo dục cần rà soát, đánh giá toàn diện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra ở các địa phương khác. "Không thể để năm nào kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng xuất hiện những nghi vấn tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia", ông Hòa nêu.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, để bảo đảm tính minh bạch, khách quan của kỳ thi, yếu tố cốt lõi vẫn là đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần siết chặt các khâu tổ chức kỳ thi, từ lựa chọn cán bộ coi thi, chấm thi, ra đề đến công tác bảo mật đề thi, nhằm ngăn chặn nguy cơ lộ, lọt thông tin và sự móc nối giữa các cá nhân để trục lợi.

Cùng quan điểm, luật sư Trần Tuấn Anh - Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng trước hết cần rà soát, siết chặt toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đặc biệt là các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản và bàn giao đề thi. Mỗi khâu phải được kiểm soát nghiêm ngặt, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức để khi xảy ra vi phạm có thể truy cứu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, theo luật sư Trần Tuấn Anh, cần lựa chọn những cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao tham gia các khâu trọng yếu của kỳ thi. Công tác bảo mật phải được đặt lên hàng đầu; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, quản lý và lưu vết toàn bộ quy trình để hạn chế tối đa sự can thiệp của con người.

Các cơ quan liên quan cũng cần tăng cường giám sát độc lập, kiểm tra đột xuất ở những khâu dễ phát sinh tiêu cực. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm, công khai, không có vùng cấm để tạo tính răn đe và củng cố niềm tin của xã hội.